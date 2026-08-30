Phụ nữ mang thai có được uống cà phê, trà?

Phụ nữ mang thai không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn cà phê hay trà, nhưng cần kiểm soát lượng caffeine mỗi ngày để giảm những nguy cơ không mong muốn cho thai kỳ.

Mang thai không đồng nghĩa với việc mẹ phải nói lời tạm biệt hoàn toàn với cà phê hay trà. Tuy nhiên, caffeine có thể đi qua nhau thai và cơ thể mẹ bầu cũng chuyển hóa chất này chậm hơn trong thai kỳ. Vì vậy, kiểm soát lượng caffeine là điều cần thiết.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), phụ nữ mang thai không nên tiêu thụ quá 200 mg caffeine mỗi ngày. Mức này bao gồm caffeine từ tất cả nguồn như cà phê, trà, chocolate, nước cola, nước tăng lực và một số loại thuốc.

Vì sao mẹ bầu cần hạn chế caffeine?

Caffeine có thể đi qua nhau thai. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy lượng caffeine cao trong thai kỳ có thể liên quan đến nguy cơ sảy thai và trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý lượng caffeine cao, đặc biệt trên 300 mg/ngày, có thể liên quan đến nguy cơ mất thai và trẻ sơ sinh nhẹ cân. Trong khi đó, nhiều hướng dẫn dành cho phụ nữ mang thai sử dụng mức 200 mg/ngày như giới hạn nên duy trì.

Điều này không có nghĩa một tách cà phê sẽ gây hại cho thai nhi. Vấn đề nằm ở lượng caffeine tổng cộng và mức tiêu thụ thường xuyên. Vì vậy, nếu mẹ đang uống nhiều cà phê hoặc trà mỗi ngày, có thể giảm dần lượng sử dụng thay vì nhất thiết phải ngừng đột ngột.

Phụ nữ mang thai có thể uống cà phê nhưng nên hạn chế. Ảnh: Magnific.

Một cốc cà phê có thể chứa bao nhiêu caffeine?

Hàm lượng caffeine trong đồ uống rất khác nhau, tùy loại, kích thước cốc và cách pha chế.

Theo NHS, một cốc cà phê hòa tan có thể chứa khoảng 100 mg caffeine, trong khi một cốc trà khoảng 75 mg. Cà phê pha có thể chứa khoảng 140 mg caffeine. Trong khi đó, một lon cola có khoảng 40 mg và một lon nước tăng lực 250 ml có thể chứa khoảng 80 mg.

Do đó, mẹ bầu không nên chỉ tính số cốc cà phê hoặc trà đã uống mà cần cộng tổng lượng caffeine trong cả ngày. Chẳng hạn, một cốc cà phê buổi sáng, thêm một cốc trà vào buổi chiều và một ít chocolate sau bữa tối có thể khiến lượng caffeine nhanh chóng tiến gần giới hạn 200 mg.

Để kiểm soát caffeine, mẹ có thể chọn cốc nhỏ hơn, uống cà phê loãng hơn hoặc thay một phần cà phê thông thường bằng cà phê decaf.

Nếu đang bị buồn nôn, ợ nóng, lo lắng hoặc mất ngủ, việc giảm caffeine hơn nữa có thể giúp cải thiện các triệu chứng. Không nhất thiết phải cố uống đến mức 200 mg/ngày vì đây là giới hạn tối đa được khuyến nghị, không phải lượng caffeine mẹ cần đạt được.

Quan trọng nhất, hãy nhớ caffeine không chỉ đến từ cà phê. Trà, chocolate, cola, nước tăng lực và một số loại thuốc cũng có thể góp phần vào tổng lượng caffeine mỗi ngày.

Mẹ bầu vẫn có thể thưởng thức cà phê hoặc trà với lượng vừa phải. Giữ tổng caffeine dưới 200 mg/ngày, đọc kỹ nhãn sản phẩm và thận trọng với trà thảo mộc sẽ giúp việc sử dụng caffeine trong thai kỳ an toàn hơn.