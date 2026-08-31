Cảnh báo cho những người hay ăn rau sống

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trứng giun có thể bám trên rau sống. Ăn rau chưa được rửa, nấu hoặc gọt kỹ có thể tạo điều kiện để ký sinh trùng xâm nhập cơ thể.

Rau sống là món ăn quen thuộc trong nhiều bữa cơm, thường được dùng kèm các món bún, phở, bánh xèo, thịt nướng hay cuốn. Tuy nhiên, việc ăn rau chưa qua nấu chín cũng tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm với một số loại ký sinh trùng nếu thực phẩm bị nhiễm đất, nước hoặc phân trong quá trình trồng trọt và thu hoạch.

Rau sống có thể mang trứng giun và ký sinh trùng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trứng của các loại giun truyền qua đất có thể tồn tại trong đất bị nhiễm phân người. Những trứng này có thể bám vào rau. Nếu rau không được nấu chín, rửa hoặc gọt kỹ trước khi ăn, trứng giun có thể theo thực phẩm vào cơ thể và gây nhiễm.

Các loại giun truyền qua đất phổ biến gồm giun đũa, giun tóc và giun móc. WHO cho biết nhiễm giun có thể gây các vấn đề về đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy; trong trường hợp nhiễm giun móc kéo dài, người bệnh có thể bị mất máu ở đường ruột và thiếu máu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo để giảm nguy cơ nhiễm giun truyền qua đất, mọi người nên rửa, gọt và nấu chín rau quả tươi, đồng thời tránh nguồn đất hoặc nước có thể bị nhiễm phân người.

Điều này không có nghĩa cứ ăn rau sống là chắc chắn nhiễm giun sán. Nguy cơ còn phụ thuộc nguồn gốc rau, điều kiện canh tác, chất lượng nguồn nước và quá trình sơ chế. Tuy nhiên, với rau không đảm bảo vệ sinh, việc ăn sống có thể làm tăng nguy cơ đưa các tác nhân gây bệnh vào cơ thể.

Rau sống nếu không rửa, chế biến kỹ có thể gây nhiễm ký sinh trùng, virus hay vi khuẩn độc hại. Ảnh: Shutterstock.

Cách ăn rau sống an toàn

Rửa rau kỹ dưới vòi nước sạch

CDC khuyến cáo rửa tất cả rau quả tươi dưới vòi nước chảy trước khi ăn hoặc chế biến, kể cả rau được trồng tại nhà. Khi rửa, có thể nhẹ nhàng chà xát bề mặt để loại bỏ đất và chất bẩn. Với rau có lá, nên tách và rửa kỹ từng phần.

Rửa là bước quan trọng nhưng không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi tác nhân gây bệnh. CDC lưu ý với một số ký sinh trùng, rửa rau không thể đảm bảo loại bỏ chúng hoàn toàn, nấu chín có thể giúp tiêu diệt ký sinh trùng.

Vì vậy, nếu không chắc chắn về nguồn gốc hoặc điều kiện vệ sinh của rau, ăn chín là lựa chọn an toàn hơn. CDC cũng xếp rau quả đã rửa và sau đó được nấu chín vào nhóm lựa chọn an toàn hơn so với rau chưa được xử lý.

Chọn rau có nguồn gốc rõ ràng

Rau quả có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình trồng trọt do động vật, đất hoặc nước. Sau thu hoạch, nguy cơ tiếp xúc với nguồn ô nhiễm vẫn có thể xảy ra. Do đó, nên lựa chọn thực phẩm tươi, không dập nát, hư hỏng và được bảo quản phù hợp.

Rửa tay trước khi sơ chế và ăn

CDC khuyến cáo rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi xử lý rau quả tươi. Rửa tay ít nhất 20 giây trước khi chuẩn bị thực phẩm.

Tránh nhiễm chéo trong nhà bếp

Rau ăn sống cần được giữ cách xa thịt, cá, gia cầm và hải sản sống. Dao, thớt, bát đĩa và bề mặt chế biến cũng cần được vệ sinh để hạn chế vi khuẩn hoặc tác nhân gây bệnh từ thực phẩm sống truyền sang rau.

Tẩy giun định kỳ

WHO cho biết kiểm soát giun truyền qua đất bao gồm tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần ở trẻ em và người lớn. Bên cạnh việc sử dụng thuốc khi cần thiết, phòng bệnh vẫn là yếu tố quan trọng. Ăn chín, uống nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vệ sinh thực phẩm đúng cách và hạn chế những món sống không đảm bảo nguồn gốc sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm giun sán và nhiều bệnh đường tiêu hóa khác.