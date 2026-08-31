Trẻ có kiểu ngủ này, cha mẹ cần phát hiện và thay đổi sớm

Trẻ thường xuyên há miệng để thở, đặc biệt khi ngủ, có thể ảnh hưởng đến răng, hàm và sự phát triển khuôn mặt nếu kéo dài.

Trẻ ngủ há miệng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khuôn mặt nếu kéo dài. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ ngủ há miệng hoặc thường xuyên thở bằng miệng chỉ là một thói quen. Tuy nhiên, tình trạng này nếu kéo dài trong giai đoạn trẻ đang phát triển, thói quen thở bằng miệng có thể liên quan đến những thay đổi ở răng, hàm và cấu trúc khuôn mặt.

Đặc biệt, trẻ sơ sinh có xu hướng ưu tiên thở bằng mũi, nhất là trong những tháng đầu đời. Vì vậy, nếu trẻ thường xuyên phải há miệng để thở, đặc biệt khi đang ngủ hoặc bú, cha mẹ cần chú ý.

Có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khuôn mặt

Theo Hindustan Times, bác sĩ Harihara Murthy, chuyên gia tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ tại Ấn Độ, cho biết thở bằng miệng kéo dài ở trẻ có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển vùng mặt.

Khi trẻ duy trì tư thế há miệng trong thời gian dài, lưỡi, môi và hàm dễ hoạt động ở vị trí khác với trạng thái hô hấp bằng mũi bình thường. Điều này được cho là có thể tác động đến sự phát triển của cấu trúc răng hàm mặt trong giai đoạn trẻ đang lớn.

Một số thay đổi có thể được nhận thấy gồm khuôn mặt có xu hướng dài hơn, hàm dưới phát triển theo hướng đi xuống, răng mọc lệch hoặc môi trên nhô ra. Mũi cũng có những thay đổi về hình dạng.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên hiểu rằng mọi trẻ thở bằng miệng đều chắc chắn có biến dạng khuôn mặt. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nguyên nhân, thời gian kéo dài và nhiều yếu tố phát triển khác.

Ngoài ra, thở bằng miệng kéo dài còn có thể gây ra một số vấn đề khác. Do không khí đi trực tiếp qua miệng, khoang miệng dễ bị khô, đặc biệt khi trẻ ngủ. Khô miệng có thể làm tăng nguy cơ hôi miệng, sâu răng và các vấn đề về nướu.

Ngoài ra, thở bằng miệng thường đi kèm với ngáy hoặc giấc ngủ không chất lượng. Nếu nguyên nhân liên quan đến tắc nghẽn đường thở, trẻ ngủ không sâu, thường xuyên thức giấc và mệt mỏi vào ban ngày.

Cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nào?

Cha mẹ nên quan sát trẻ khi ngủ. Những dấu hiệu cần lưu ý gồm ngủ há miệng, ngáy thường xuyên, chảy nước dãi, khô miệng hoặc hôi miệng sau khi thức dậy.

Trẻ cũng có thể thường xuyên nghẹt mũi, giọng nói thay đổi, ngủ không yên, thở khò khè hoặc luôn có vẻ mệt mỏi vào ban ngày.

Ở trẻ sơ sinh, nếu tình trạng kéo dài hoặc đi kèm các biểu hiện như khó bú, thường xuyên phải ngừng bú để thở, thở khò khè, ngủ không yên, ngáy hoặc có dấu hiệu khó thở, trẻ cần được bác sĩ thăm khám để tìm nguyên nhân.

Ở trẻ lớn, nếu trẻ thường xuyên mệt mỏi, ngủ không yên, khó tập trung hoặc có vẻ buồn ngủ vào ban ngày, cha mẹ cũng nên lưu ý đến chất lượng hô hấp khi ngủ.