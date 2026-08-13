Trẻ sơ sinh ngủ bao nhiêu là đủ?

Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ và bú. Cha mẹ cần xây dựng lịch sinh hoạt phù hợp để trẻ ngủ đủ, bú đủ và dần hình thành đồng hồ sinh học ổn định.

Trẻ sơ sinh ngủ ngon và đủ giấc luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Ảnh: CNN.

Trong cuốn sách "Hỏi bác sĩ nhi đồng", bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết trẻ càng nhỏ càng cần ngủ nhiều. Trẻ sơ sinh cần ngủ ít nhất 16 tiếng. Trong 3 tháng đầu đời, hoạt động chủ yếu của trẻ là bú và ngủ, thời gian thức chơi tương đối ít.

Với trẻ dưới một tháng tuổi, trẻ cần bú ít nhất khoảng 8 cữ mỗi ngày, tương đương khoảng 3 giờ một cữ. Do đó, nếu trẻ ngủ quá lâu, cha mẹ cần đánh thức để cho bú. Việc đánh thức nên thực hiện nhẹ nhàng, có thể gãi lòng bàn chân hoặc cởi dần quần áo trong phòng đủ ấm để trẻ tỉnh giấc.

Từ khoảng 3 tháng tuổi, nếu trẻ đã bú đủ vào ban ngày, tăng cân tốt, đi tiểu đều, nước tiểu trong và tỉnh táo, vui vẻ khi thức, cha mẹ có thể để trẻ ngủ xuyên đêm mà không nhất thiết phải đánh thức bú.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo cha mẹ nên tập cho trẻ phân biệt ngày và đêm từ sớm. Ban ngày, cha mẹ có thể đánh thức trẻ để bú và chơi; ban đêm cần tắt đèn, hạn chế tương tác và giữ không gian tương đối yên tĩnh để trẻ hình thành thói quen ngủ.

Giấc ngủ ban ngày cũng quan trọng nhưng không nên kéo dài quá lâu vì có thể khiến trẻ khó ngủ vào ban đêm. Cha mẹ nên quan sát các dấu hiệu buồn ngủ như trẻ lờ đờ, gật gù, đặc biệt sau khi ăn, để đưa trẻ vào giấc ngủ đúng thời điểm.

Theo bác sĩ Khanh, trẻ ngủ nhiều chưa đồng nghĩa sẽ phát triển chiều cao tốt. Trẻ cần ngủ đủ nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian ăn uống và vui chơi. Trẻ nhỏ có thể ngủ khoảng 16-18 giờ mỗi ngày, sau đó thời lượng ngủ giảm dần khi lớn lên.

Ngược lại, thiếu ngủ có thể khiến trẻ giảm khả năng tập trung, sức đề kháng kém và ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Vì vậy, cha mẹ cần duy trì lịch ngủ phù hợp, giúp trẻ ngủ đủ thời gian và đúng thời điểm thay vì chỉ chú trọng việc ngủ nhiều.