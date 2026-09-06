Mũi tiêm quyết định nguy cơ viêm gan B

Viêm gan B thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây xơ gan, ung thư gan. Tiêm vaccine cho trẻ trong 24 giờ đầu là biện pháp phòng bệnh quan trọng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2024 có khoảng 287 triệu người trên toàn cầu sống chung với viêm gan B hoặc C mạn tính. Các bệnh lý này gây khoảng 1,3 triệu ca không qua khỏi mỗi năm, chủ yếu do xơ gan và ung thư gan.

Đáng lo ngại, nhiều người nhiễm viêm gan virus không biết mình mắc bệnh cho đến khi xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng. Trong khi đó, viêm gan virus có thể phòng ngừa và kiểm soát nếu được phát hiện sớm, điều trị phù hợp và thực hiện đầy đủ các biện pháp dự phòng.

Đặc biệt, viêm gan A và viêm gan B hiện đã có vaccine phòng bệnh an toàn, hiệu quả.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, viêm gan B có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh, đồng thời lây qua đường máu và tiếp xúc với dịch cơ thể của người nhiễm virus.

Đối với trẻ sơ sinh, nguy cơ đáng lo ngại nhất là lây truyền viêm gan B từ mẹ. Nếu không được dự phòng kịp thời, trẻ nhiễm virus từ giai đoạn sơ sinh có nguy cơ cao chuyển thành nhiễm HBV mạn tính, từ đó có thể đối mặt với các biến chứng về gan trong những năm sau này.

24 giờ đầu sau sinh là “thời điểm vàng” để bảo vệ trẻ trước viêm gan B, đặc biệt với những em bé có mẹ nhiễm virus. Ảnh: Việt Linh.

Vì vậy, trẻ cần được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, sau đó tiếp tục tiêm các mũi tiếp theo theo lịch tiêm chủng được khuyến cáo.

Với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm viêm gan B, biện pháp dự phòng cần được thực hiện khẩn trương hơn. Trẻ cần được tiêm vaccine viêm gan B và huyết thanh kháng viêm gan B (HBIG) trong vòng 24 giờ sau sinh. Hai chế phẩm có thể được sử dụng cùng thời điểm nhưng phải tiêm ở hai vị trí khác nhau.

Sau đó, trẻ tiếp tục được tiêm đầy đủ các mũi vaccine viêm gan B theo lịch. Việc tuân thủ đúng thời điểm và đầy đủ các mũi tiêm đóng vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ lây truyền virus từ mẹ sang con.

Tuy nhiên, WHO cho biết năm 2024 chỉ khoảng 45% trẻ sơ sinh trên toàn cầu được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Con số này cho thấy vẫn còn một tỷ lệ lớn trẻ chưa được tiếp cận kịp thời với biện pháp dự phòng đơn giản nhưng hiệu quả.