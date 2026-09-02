Người phụ nữ 53 tuổi mắc giang mai hiếm gặp

Người phụ nữ 53 tuổi mệt mỏi, đi ngoài phân đen và có tổn thương dạ dày giống ung thư. Kết quả xét nghiệm bất ngờ phát hiện xoắn khuẩn giang mai.

Giang mai là bệnh nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể nếu không được phát hiện và điều trị. Trong một số trường hợp hiếm gặp, xoắn khuẩn giang mai có thể gây tổn thương dạ dày, với biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác, thậm chí ung thư.

Tổn thương dạ dày giống ung thư

Theo báo cáo được đăng trên tạp chí Diagnostic Pathology, bệnh nhân 53 tuổi đến Bệnh viện 940 thuộc Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Liên hợp Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vì mệt mỏi kéo dài 6 tháng và đi ngoài phân đen từng đợt trong 2 tháng. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng, đồng thời có kết quả dương tính với các xét nghiệm giang mai.

Tuy nhiên, nội soi phát hiện niêm mạc vùng thân vị dày, sung huyết, bề mặt gồ ghề và thành dạ dày cứng, khiến bác sĩ nghi ngờ ung thư dạ dày. Để xác định nguyên nhân, bệnh nhân được lấy mẫu mô dạ dày làm xét nghiệm.

Hình ảnh mô bệnh học của bệnh nhân cho thấy tổn thương niêm mạc dạ dày, phản ứng viêm và thâm nhiễm nhiều tế bào miễn dịch. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch phát hiện xoắn khuẩn giang mai trong mô dạ dày (mũi tên đỏ).

Kết quả cho thấy niêm mạc dạ dày có tình trạng viêm và thâm nhiễm nhiều tế bào miễn dịch. Đặc biệt, xét nghiệm chuyên sâu phát hiện xoắn khuẩn giang mai trong mô dạ dày.

Sau khi kết hợp các đặc điểm bệnh lý với kết quả huyết thanh học, bác sĩ lần lượt loại trừ ung thư biểu mô tế bào nhẫn của dạ dày, u lympho vùng rìa liên quan niêm mạc dạ dày, lao dạ dày và bệnh Crohn. Cuối cùng, bệnh nhân được xác định mắc giang mai tại thân vị.

Bệnh nhân được điều trị bằng penicillin. Sau khoảng 20 ngày, tổn thương niêm mạc dạ dày giảm đáng kể. Sau 3 tháng, tình trạng mệt mỏi, đi ngoài phân đen và thiếu máu đều cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân được theo dõi định kỳ.

Giang mai ảnh hưởng đến dạ dày như thế nào?

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Vi khuẩn có thể lan theo đường máu đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Giang mai dạ dày là dạng giang mai nội tạng đặc biệt và rất hiếm gặp. Chỉ khoảng 1% người mắc giang mai có thể đồng thời bị giang mai dạ dày, trong đó hơn một nửa trường hợp xuất hiện ở giai đoạn giang mai thứ hai.

Bác sĩ Chung Sơn, Phó trưởng khoa Da liễu và Bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh, cho biết đau vùng thượng vị và cảm giác đầy bụng là những biểu hiện thường gặp nhất của giang mai dạ dày, có thể xuất hiện ở khoảng 92% bệnh nhân. Người bệnh cũng có thể bị nôn, sụt cân và nhanh no sau khi ăn.

Xuất huyết dạ dày cũng không hiếm gặp. Một tổng quan hệ thống về 52 trường hợp giang mai dạ dày trong 50 năm ghi nhận các biểu hiện như nôn ra chất giống bã cà phê, nôn ra máu, đi ngoài phân đen và xét nghiệm máu ẩn trong phân dương tính.

Giang mai dạ dày có nguy hiểm không?

Xoắn khuẩn giang mai thường xâm nhập cơ thể qua niêm mạc, sinh sản bên dưới da và niêm mạc rồi lan theo hệ bạch huyết đến các hạch gần đó. Sau khoảng 2-4 tuần, tại vị trí xâm nhập có thể hình thành săng giang mai, đánh dấu giai đoạn đầu của bệnh.

Sau đó, xoắn khuẩn tiếp tục nhân lên trong hạch bạch huyết và đi vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết và chuyển sang giai đoạn giang mai thứ hai. Ở giai đoạn này, xoắn khuẩn có thể theo dòng máu lan đến nhiều cơ quan, bao gồm da, niêm mạc, xương, mắt, hệ thần kinh trung ương và các cơ quan nội tạng.

Hình ảnh mô phỏng một người mắc bệnh giang mai giai đoạn 2. Ảnh: Atlas of Clinical Medicine.

Niêm mạc dạ dày có hệ thống mạch máu phong phú, tạo điều kiện để xoắn khuẩn theo đường máu đến lớp dưới niêm mạc và các mạch máu nhỏ. Tại đây, vi khuẩn có thể gây phản ứng viêm và tổn thương mô, từ đó hình thành giang mai dạ dày.

Đáng chú ý, giang mai dạ dày không lây trực tiếp qua dạ dày. Con đường lây truyền chủ yếu của bệnh vẫn là quan hệ tình dục, ngoài ra có thể lây từ mẹ sang con hoặc qua đường máu.

Bác sĩ Chung Sơn nhấn mạnh việc được chẩn đoán giang mai dạ dày đồng nghĩa với việc xoắn khuẩn đã lan truyền trong cơ thể. Vì vậy, bên cạnh tổn thương ở dạ dày, hệ thần kinh trung ương và hệ tim mạch cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nếu điều trị không đúng phác đồ, dùng thuốc không đủ liều hoặc thời gian điều trị không đầy đủ, bệnh có thể kéo dài và về sau tiến triển thành giang mai tim mạch hoặc giang mai thần kinh. Do đó, mục tiêu quan trọng của điều trị là ngăn bệnh tiến triển và phòng ngừa biến chứng muộn. Penicillin với liều lượng và thời gian điều trị phù hợp hiện vẫn là lựa chọn điều trị chủ yếu.

Sau điều trị, người bệnh cần được theo dõi lâu dài và kiểm tra hiệu giá kháng thể trong máu để đánh giá đáp ứng. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, tức ngực hoặc đau ngực, người bệnh cần đi khám sớm để được đánh giá khả năng mắc giang mai thần kinh hoặc tim mạch.