Loại rau củ nhiều người ngần ngại ăn lại cực tốt cho thận

Khổ qua, tỏi, hành tây, ớt chuông và cà tím giàu hoạt chất thực vật, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe thận khi được đưa vào chế độ ăn cân bằng.

Các loại rau củ như khổ qua, tỏi, hành tây, ớt chuông và cà tím có thể góp phần vào chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe thận. Ảnh: Magnific.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải và lượng nước dư thừa khỏi máu, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp và cân bằng điện giải. Khi chức năng thận suy giảm, chế độ ăn uống trở thành một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh và hạn chế các yếu tố có thể làm tổn thương thận.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên khoa thận tại Đài Loan, một số loại rau quả thường kén người ăn như khổ qua, cà tím, rau mùi hay hành tây lại chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, góp phần hỗ trợ sức khỏe thận.

Khổ qua hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Khổ qua (mướp đắng) đứng đầu danh sách nhờ tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là yếu tố đáng lưu ý bởi đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn.

Một nghiên cứu trên Kidney International Reports cho thấy khổ qua chứa các hợp chất thực vật như charantin và những chất có hoạt tính tương tự insulin. Các hợp chất này có thể tác động đến quá trình chuyển hóa glucose, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Khổ qua chứa charantin và một số hợp chất thực vật có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe thận.

Kiểm soát tốt đường huyết có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe thận, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường. Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ tại thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc của cơ quan này.

Tỏi, hành tây giàu hợp chất thực vật

Tỏi và hành tây có mùi vị đặc trưng, khiến chúng trở thành hai loại thực phẩm không được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây lại là nguồn cung cấp nhiều hợp chất thực vật.

Tỏi chứa allicin, một hợp chất được hình thành khi tỏi bị cắt hoặc nghiền. Trong khi đó, hành tây chứa quercetin và nhiều hợp chất chống oxy hóa khác.

Những hoạt chất này được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Đây là những cơ chế có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có các tình trạng ảnh hưởng đến mạch máu và chức năng thận.

Ớt chuông cung cấp vitamin C, ít kali

Ớt chuông, đặc biệt là các loại màu đỏ và vàng, cung cấp vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa.

Ớt chuông giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần giảm stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe thận. Ảnh: Unsplash.

Vitamin C tham gia vào hoạt động chống oxy hóa của cơ thể. Trong chế độ ăn dành cho người có vấn đề về thận, ớt chuông cũng thường được chú ý bởi hàm lượng kali tương đối thấp so với một số loại rau củ khác.

Tuy nhiên, lượng kali mỗi người cần bổ sung còn phụ thuộc vào chức năng thận, kết quả xét nghiệm và phương pháp điều trị. Vì vậy, bệnh nhân bệnh thận mạn nên xây dựng chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe thay vì áp dụng máy móc danh sách thực phẩm được cho là tốt cho thận.

Cà tím chứa anthocyanin

Cà tím, đặc biệt là phần vỏ màu tím, chứa anthocyanin - nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Cà tím, đặc biệt phần vỏ, chứa anthocyanin và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Ảnh: Pixabay.

Anthocyanin được nghiên cứu về khả năng chống lại stress oxy hóa và các quá trình viêm trong cơ thể. Bổ sung đa dạng rau củ nhiều màu sắc vì vậy có thể giúp tăng lượng hợp chất thực vật trong khẩu phần ăn.

Khi chế biến cà tím, nên ưu tiên hấp, luộc, áp chảo hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu. Cách chế biến này giúp hạn chế lượng chất béo và năng lượng không cần thiết trong khẩu phần.

Rau mùi bổ sung flavonoid

Rau mùi (ngò rí) chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có flavonoid, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu thực nghiệm cũng ghi nhận tiềm năng của rau mùi trong việc tương tác với kim loại nặng.

Vì vậy, có thể bổ sung rau mùi vào bữa ăn như một loại rau gia vị, nhưng không nên xem đây là biện pháp thay thế điều trị y tế.

Dù chứa nhiều hợp chất có lợi, các loại rau củ - đặc biệt là nhóm rau ăn sống hay gia vị như rau mùi, hành tây - nếu không được xử lý sạch sẽ rất dễ chứa vi khuẩn (như E. coli, Salmonella), ký sinh trùng hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mắc các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa do thực phẩm bẩn có thể gây tiêu chảy cấp, nôn mửa nghiêm trọng, dẫn đến mất nước nhanh chóng và kích hoạt tổn thương thận cấp tính.

Để bảo vệ sức khỏe toàn diện, người tiêu dùng nên rửa rau củ nhiều lần dưới dòng nước chảy, có thể ngâm nước muối ngâm nhẹ hoặc dung dịch rửa chuyên dụng, tuyệt đối không ăn rau củ dập nát hay chưa được làm sạch kỹ.