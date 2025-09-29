Căn bệnh hiếm gặp của Lee Dong Gun

Lee Dong Gun được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp, căn bệnh chỉ 1% dân số mắc phải. Trước đó, anh nhiều lần bị viêm màng bồ đào tái phát, gây đỏ mắt và giảm thị lực.

Theo Chosun, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Gun được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp, căn bệnh hiếm gặp chỉ khoảng 1% dân số mắc phải. Đây là một dạng bệnh thấp khớp mạn tính, khiến cột sống dần cứng lại.

Trong một chương trình của đài SBS, Lee Dong Gun xuất hiện tại bệnh viện với đôi mắt đỏ ngầu. Anh chia sẻ: “Khi nhẹ thì chỉ cảm giác mắt đỏ, khó tập trung. Khi nặng thì nhìn ánh sáng cũng đau đớn, thị lực mắt phải giảm hẳn”.

Các bác sĩ xác định đây là triệu chứng của viêm màng bồ đào. Khi bị viêm, người bệnh thường bị đỏ mắt, sợ ánh sáng và suy giảm thị lực. Lee Dong Gun còn cho biết tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt một năm qua. Sau các xét nghiệm, bác sĩ nhận định nam diễn viên mắc viêm cột sống dính khớp.

Nghe tin này, mẹ của Lee Dong Gun bật khóc: “Giá mà tôi có thể chịu bệnh thay con”. Bác sĩ cũng nhấn mạnh: “Nếu chủ quan vì hiện tại thấy đỡ thì sau này sẽ gặp vấn đề lớn. Cần tránh rượu, thuốc lá, các thực phẩm gây viêm như đường và bột mì".

Gương mặt của Lee Dong Gun. Ảnh: Minsimnews.

Tuần trước, cũng trong chương trình kể trên, Lee Dong Gun cho biết anh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Nam diễn viên mô tả: “Cảm giác như bị kim nhọn đâm ngay dưới cơ vai, chỉ cần hít thở cũng đau buốt”.

Lee Dong Gun, sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ năm 1998 trước khi khẳng định tên tuổi qua diễn xuất. Anh nổi bật trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Lovers in Paris, Stained Glass và The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc.

Năm 2008, Lee chịu cú sốc lớn khi em trai qua đời trong một vụ tấn công tại Sydney. Hai năm sau, anh nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2012, rồi nhanh chóng trở lại với nhiều dự án truyền hình.

Lee Dong Gun hiện điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju. Trong đời sống riêng, Lee kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee năm 2017 và có một con gái, nhưng họ ly hôn năm 2020.