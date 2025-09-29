Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Căn bệnh hiếm gặp của Lee Dong Gun

  • Thứ hai, 29/9/2025 20:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lee Dong Gun được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp, căn bệnh chỉ 1% dân số mắc phải. Trước đó, anh nhiều lần bị viêm màng bồ đào tái phát, gây đỏ mắt và giảm thị lực.

Theo Chosun, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Gun được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp, căn bệnh hiếm gặp chỉ khoảng 1% dân số mắc phải. Đây là một dạng bệnh thấp khớp mạn tính, khiến cột sống dần cứng lại.

Trong một chương trình của đài SBS, Lee Dong Gun xuất hiện tại bệnh viện với đôi mắt đỏ ngầu. Anh chia sẻ: “Khi nhẹ thì chỉ cảm giác mắt đỏ, khó tập trung. Khi nặng thì nhìn ánh sáng cũng đau đớn, thị lực mắt phải giảm hẳn”.

Các bác sĩ xác định đây là triệu chứng của viêm màng bồ đào. Khi bị viêm, người bệnh thường bị đỏ mắt, sợ ánh sáng và suy giảm thị lực. Lee Dong Gun còn cho biết tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt một năm qua. Sau các xét nghiệm, bác sĩ nhận định nam diễn viên mắc viêm cột sống dính khớp.

Nghe tin này, mẹ của Lee Dong Gun bật khóc: “Giá mà tôi có thể chịu bệnh thay con”. Bác sĩ cũng nhấn mạnh: “Nếu chủ quan vì hiện tại thấy đỡ thì sau này sẽ gặp vấn đề lớn. Cần tránh rượu, thuốc lá, các thực phẩm gây viêm như đường và bột mì".

Lee Dong Gun anh 1

Gương mặt của Lee Dong Gun. Ảnh: Minsimnews.

Tuần trước, cũng trong chương trình kể trên, Lee Dong Gun cho biết anh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Nam diễn viên mô tả: “Cảm giác như bị kim nhọn đâm ngay dưới cơ vai, chỉ cần hít thở cũng đau buốt”.

Lee Dong Gun, sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ năm 1998 trước khi khẳng định tên tuổi qua diễn xuất. Anh nổi bật trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Lovers in Paris, Stained GlassThe Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc.

Năm 2008, Lee chịu cú sốc lớn khi em trai qua đời trong một vụ tấn công tại Sydney. Hai năm sau, anh nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2012, rồi nhanh chóng trở lại với nhiều dự án truyền hình.

Lee Dong Gun hiện điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju. Trong đời sống riêng, Lee kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee năm 2017 và có một con gái, nhưng họ ly hôn năm 2020.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Nữ ca sĩ Hàn bị rò rỉ video riêng tư ở quán bar

Julie của KISS OF LIFE mới đây được cho là rò rỉ video riêng tư với một người đàn ông lạ mặt ở quán bar. Tuy nhiên, công ty quản lý của nữ ca sĩ từ chối trả lời.

1 giờ trước

Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

Bằng các track nhạc được tung ra liên tục những ngày qua, Dế Choắt công kích hàng loạt rapper, khiến cộng đồng rap Việt xôn xao.

3 giờ trước

Kaity Nguyễn đã đúng

Sau hai dự án không thành công, sự nghiệp của Kaity Nguyễn bị đặt dấu hỏi lớn. Nhưng với "Tử chiến trên không", cô có sự trở lại ấn tượng cả ở vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất.

17 giờ trước

Minh An

Lee Dong Gun bệnh lạ hiếm gặp Hàn Quốc

    Đọc tiếp

    Tinh hinh hien tai cua Dai Nghia hinh anh

    Tình hình hiện tại của Đại Nghĩa

    12 phút trước 21:53 29/9/2025

    0

    Đại Nghĩa bị té ngã trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Đại diện nhà hát kịch Idecaf mới đây cho biết sức khỏe của anh đã dần ổn định và sẽ sớm trở lại sân khấu.

    Thu Ky tung bi ep dong canh nong hinh anh

    Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

    29 phút trước 21:35 29/9/2025

    0

    Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ cố diễn viên Kha Tuấn Hùng đã chỉnh sửa kịch bản để có cảnh thân mật với Thư Kỳ. Khi đó, nữ diễn viên mới vào nghề và buộc phải chấp nhận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý