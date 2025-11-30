Căn bệnh đang bùng phát khiến nhiều gia đình căng thẳng, hoảng sợ

Hà Nội ghi nhận trẻ nhập viện vì cúm A tăng vọt, nhiều trường hợp sốt cao không hạ, thậm chí co giật, buộc phải điều trị sát tại bệnh viện.

Trẻ điều trị cúm A tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Khoảng một tuần trước, căn nhà nhỏ của chị Cao Thị Thúy Hiên (33 tuổi, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bỗng náo loạn khi bé Gia Huy, con trai 10 tháng tuổi, bất ngờ trở bệnh, sốt cao gần 39 độ rồi co giật liên tục.

"Lần đầu tiên tôi thấy con co giật. Tôi thực sự hoảng sợ, chỉ biết ôm con và hét gọi người nhà", chị Hiên kể với Tri Thức - Znews, giọng vẫn còn run khi nhớ lại.

Gia đình lập tức đưa bé tới Bệnh viện Nhi Hà Nội trong đêm. Tại đây, các bác sĩ xác định bé mắc cúm A - căn bệnh đang vào mùa và gia tăng nhanh ở trẻ nhỏ.

Nhiều trẻ nhập viện, phòng điều trị cúm chật kín

Vì bệnh nhân còn rất nhỏ tuổi và có dấu hiệu co giật do sốt, các bác sĩ phải theo dõi sát sao, kiểm soát nhiệt độ và nguy cơ biến chứng. Sau hơn 24 giờ điều trị tích cực, cơn sốt được khống chế, bé dần tỉnh táo và sức khỏe ổn định trở lại.

Nằm ngay giường bên cạnh, chị Trần Thị Yến (Nội Bài, Hà Nội) vừa dỗ con trai Trần Phú Trường (2 tuổi) vừa cẩn thận đặt máy khí dung lên mũi cho bé. Trường nhập viện 3 ngày trước với triệu chứng ho, sốt cao kéo dài, không đáp ứng thuốc hạ sốt.

"Cháu ho suốt đêm, người lả đi. Tôi cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên phải đưa vào viện", chị Yến kể.

Hiện bé Huy tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy chơi, giúp mẹ thở phào sau nhiều ngày căng thẳng. Ảnh: Đinh Hà.

Kết quả thăm khám cho thấy Trường mắc cúm A kèm biến chứng viêm phổi. Sau khi thở khí dung, truyền dịch và dùng thuốc theo phác đồ. Hiện bé tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy chơi, giúp mẹ thở phào sau nhiều ngày căng thẳng.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số bệnh nhi đến khám và nhập viện vì cúm mùa, viêm đường hô hấp trên và viêm phổi tăng cao so với tháng trước. Các phòng điều trị luôn kín giường.

Sai lầm khi điều trị cúm cho trẻ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt ở thời điểm chuyển mùa. Trẻ thường biểu hiện sốt cao, khó hạ sốt, ho, chảy mũi, mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, cơn sốt cao có thể kích thích gây co giật, khiến nhiều phụ huynh hoảng sợ và đưa trẻ đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp.

"Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca cúm A có sốt cao liên tục. Một số trẻ nhập viện với tình trạng viêm phổi hoặc co giật do sốt. Đây là những biểu hiện khiến cha mẹ rất lo lắng", bác sĩ Nga nói.

Theo bác sĩ Nga, một trong những nguyên nhân khiến diễn biến bệnh nặng hơn là tình trạng phụ huynh tự ý mua thuốc, đặc biệt là kháng sinh khi thấy trẻ sốt, ho hoặc hắt hơi. "Kháng sinh không có tác dụng với virus cúm. Việc sử dụng bừa bãi không chỉ không giúp trẻ khỏi bệnh mà còn có thể gây kháng kháng sinh, gặp tác dụng phụ, làm chậm quá trình phục hồi...", bà nhấn mạnh.

Các phòng điều trị cúm A kín bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Một số phụ huynh khác lại tự tìm mua thuốc kháng virus. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như dùng sai liều, sai chỉ định, tác dụng phụ nặng. Sự tự ý tích trữ thuốc tại nhà còn khiến thị trường khan hiếm, giá tăng cao.

"Thuốc kháng virus cúm chỉ được bác sĩ kê trong một số trường hợp nhất định. Không phải trẻ nào mắc cúm cũng cần sử dụng loại thuốc này", bác sĩ Nga khuyến cáo.

Cả gia đình cần tiêm vaccine cúm, không chỉ trẻ nhỏ

Cùng với số ca mắc gia tăng, nhu cầu tiêm vaccine cúm tại Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng tăng gấp đôi trong những ngày gần đây. Theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, thời điểm tốt nhất để tiêm vaccine là trước mùa dịch khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn có thể đưa trẻ đi tiêm ở thời điểm hiện tại vì vaccine vẫn có tác dụng bảo vệ.

Vị chuyên gia cho hay một hiểu lầm phổ biến là nghĩ rằng chỉ cần tiêm vaccine một lần sẽ bảo vệ lâu dài. Thực tế, miễn dịch của vaccine cúm chỉ duy trì 6-12 tháng, do đó trẻ và người lớn đều cần tiêm nhắc hàng năm.

"Chúng tôi gặp nhiều trường hợp phụ huynh nói rằng con từng tiêm cúm mà vẫn mắc bệnh, nên cho rằng vaccine không hiệu quả. Đây là hiểu nhầm. Vaccine không giúp phòng ngừa tuyệt đối nhưng giúp giảm mức độ nặng và nguy cơ biến chứng", bác sĩ Nga giải thích.

Một vấn đề đáng ngại là cúm không chỉ xảy ra ở trẻ mà ở mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình chỉ đưa trẻ đi tiêm, trong khi chính người lớn - bố mẹ, ông bà - lại không tiêm phòng, vô tình trở thành nguồn lây cho con. Vì vậy, bà khuyến cáo các thành viên trong gia đình nên tiêm phòng đầy đủ để giảm nguy cơ lây truyền trong nhà.