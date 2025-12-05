Campuchia xóa sổ “ổ rửa tiền khổng lồ” của tội phạm quốc tế

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.

Toà nhà của Huione Pay ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

Theo báo Khmer Times, CNB đã chính thức thu hồi giấy phép của Huione Pay Plc. - nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thuộc Huione Group, theo văn bản cấp ngày 25/9/2024. Thông báo đăng trên LinkedIn của CNB cùng ngày cũng cho biết toàn bộ tài sản của tổ chức này đang được tiến hành thanh lý.

CNB cáo buộc Huione Group là “đầu mối” rửa tiền khét tiếng, giúp luân chuyển hàng tỷ USD cho tội phạm, các đường dây lừa đảo và những nhóm gian lận, trong đó có cả tin tặc hoạt động tại Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Huione Group vốn là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu năm cho nhiều doanh nghiệp đặt trụ sở tại Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tập đoàn này đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền phi pháp kể từ tháng 8/2021.

Một cuộc điều tra truyền thông Mỹ công bố hồi tháng 3 cho thấy mạng lưới công ty thuộc Huione Group đóng vai trò trung tâm trong hệ thống rửa tiền mang tính toàn cầu.

Các đối tượng lừa đảo trực tuyến đã lợi dụng nhóm công ty này để chuyển nguồn tiền chiếm đoạt từ nạn nhân qua biên giới, tránh né sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật và cơ chế chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng.

Tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Huione Group vào danh sách đen và cấm mọi tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với các công ty liên quan đến tập đoàn này.

Dù được biết đến như một tổ chức tài chính lớn hoạt động hợp pháp tại Campuchia và một số nước Đông Nam Á, Huione Group bị cho là đã che giấu phía sau vỏ bọc này một mạng lưới ngầm gồm các trung tâm rửa tiền, nền tảng giao dịch và chợ trực tuyến phục vụ hoạt động tẩy rửa dòng tiền bất hợp pháp.

Một trong những “mũi nhọn” sinh lời nhất của Huione Group được cho là một thị trường giao dịch liên quan tới hơn 26 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2021. Theo hãng phân tích Elliptic, dù khó xác định tỷ lệ giao dịch hợp pháp, nền tảng này được xem là một trong những chợ internet phi pháp lớn nhất thế giới.

Cũng trong tuyên bố ngày 3/12, CNB khẳng định không có bất kỳ tổ chức tài chính hay ngân hàng nào tại Campuchia được phép thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử. Cơ quan này đồng thời cảnh báo người dân và các định chế tài chính cần đặc biệt thận trọng với mọi hoạt động liên quan đến tài sản số.