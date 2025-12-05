Campuchia-Thái Lan thiết lập 39 cột mốc tạm thời

Campuchia và Thái Lan đã hoàn tất việc cắm 39 cột mốc tạm thời trong tổng số 277 cột mốc dọc theo đường biên giới giữa tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia và tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: Reuters

Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2025, đoàn khảo sát chung của Campuchia và Thái Lan đã tiến hành khảo sát và cắm mốc tạm thời trên thực địa tại khu vực biên giới giữa cột mốc biên giới số 42-43. Tính từ vị trí cột mốc số 42 đã cắm được 39 trên tổng số 277 cột mốc tạm thời. Đây là thông tin được Ủy ban biên giới cung cấp vào ngày 3/12.

Việc khảo sát và cắm mốc tạm thời biên giới Campuchia-Thái Lan giữa các trạm 42-43 được thực hiện tại tỉnh tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia và tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Song song với việc phân giới cắm mốc tại tỉnh Banteay Meanchey, đoàn khảo sát chung Campuchia-Thái Lan từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2025 cũng đã trình bày kết quả khảo sát và phân giới cắm mốc tạm thời đoạn biên giới giữa cột mốc số 52-59 thuộc địa bàn tỉnh Battambang, Campuchia và tỉnh Chan Buri, Thái Lan.

Theo các chuyên gia, đoàn khảo sát chung của hai bên đã thực hiện chụp ảnh trên không bằng máy bay không người lái để tạo bản đồ ảnh giữa các đồn biên phòng 52-59 và hoàn thiện trên chiều dài khoảng 6,4 km trên tổng chiều dài khoảng 8,3 km (đạt khoảng 76%).