Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Campuchia-Thái Lan thiết lập 39 cột mốc tạm thời

  • Thứ sáu, 5/12/2025 05:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Campuchia và Thái Lan đã hoàn tất việc cắm 39 cột mốc tạm thời trong tổng số 277 cột mốc dọc theo đường biên giới giữa tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia và tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Ảnh: Reuters

Từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2025, đoàn khảo sát chung của CampuchiaThái Lan đã tiến hành khảo sát và cắm mốc tạm thời trên thực địa tại khu vực biên giới giữa cột mốc biên giới số 42-43. Tính từ vị trí cột mốc số 42 đã cắm được 39 trên tổng số 277 cột mốc tạm thời. Đây là thông tin được Ủy ban biên giới cung cấp vào ngày 3/12.

Việc khảo sát và cắm mốc tạm thời biên giới Campuchia-Thái Lan giữa các trạm 42-43 được thực hiện tại tỉnh tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia và tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Song song với việc phân giới cắm mốc tại tỉnh Banteay Meanchey, đoàn khảo sát chung Campuchia-Thái Lan từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2025 cũng đã trình bày kết quả khảo sát và phân giới cắm mốc tạm thời đoạn biên giới giữa cột mốc số 52-59 thuộc địa bàn tỉnh Battambang, Campuchia và tỉnh Chan Buri, Thái Lan.

Theo các chuyên gia, đoàn khảo sát chung của hai bên đã thực hiện chụp ảnh trên không bằng máy bay không người lái để tạo bản đồ ảnh giữa các đồn biên phòng 52-59 và hoàn thiện trên chiều dài khoảng 6,4 km trên tổng chiều dài khoảng 8,3 km (đạt khoảng 76%).

Những cuốn sách nên đọc về ASEAN

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về ASEAN - một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/campuchia-thai-lan-da-thiet-lap-39-cot-moc-tam-thoi-tai-tinh-banteay-meanchey-post1251298.vov?gidzl=QoR7CE_xsG9j9SGgvlJO1MKjtIco_COCCIAF8UIeb0yq98mci_d22pWXtIAvyCKDC69Xi-ah7Eh-t1y

VOV

cột mốc Thái Lan Campuchia Campuchia -Thái Lan thiết lập cột mốc tạm thời Banteay Meanchey Sa Kaeo Thái Lan.

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Thai Lan-Campuchia hoan tat cam moc bien gioi tam thoi hinh anh

Thái Lan-Campuchia hoàn tất cắm mốc biên giới tạm thời

05:51 28/11/2025 05:51 28/11/2025

0

Quân đội Thái Lan ngày 26/11 cho biết, nhóm khảo sát chung Thái Lan - Campuchia đã hoàn tất cắm mốc biên giới tạm thời tại tỉnh Chanthaburi. Khu vực này giáp ranh với tỉnh Pailin và Battambang của Campuchia.

Thai Lan - Campuchia day nhanh cam moc bien gioi tam thoi hinh anh

Thái Lan - Campuchia đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời

17:55 20/11/2025 17:55 20/11/2025

0

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thái Lan và Campuchia đang phối hợp đẩy nhanh cắm mốc biên giới tạm thời tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Sakeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia

Campuchia bo mon bong da nam SEA Games 33 hinh anh

Campuchia bỏ môn bóng đá nam SEA Games 33

20:20 26/11/2025 20:20 26/11/2025

0

SEA Games 2025 tại Thái Lan đứng trước biến động lớn sau khi Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, gồm cả bóng đá nam.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý