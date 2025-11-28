Thái Lan-Campuchia hoàn tất cắm mốc biên giới tạm thời

Quân đội Thái Lan ngày 26/11 cho biết, nhóm khảo sát chung Thái Lan - Campuchia đã hoàn tất cắm mốc biên giới tạm thời tại tỉnh Chanthaburi. Khu vực này giáp ranh với tỉnh Pailin và Battambang của Campuchia.

Tùy viên quốc phòng các nước kiểm tra mốc biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Trat trước đó (ngày 2/9). Ảnh minh họa: Bangkok Post.

Hai bên sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái để tạo dữ liệu bản đồ với độ phân giải cao và trình kết quả lên Chủ tịch cơ chế Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) của hai nước xem xét phê duyệt.

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết thêm, sau khi nhận được sự phê duyệt từ cấp có thẩm quyền, quân đội hai bên sẽ thảo luận về phương án xây dựng hàng rào tại khu vực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý biên giới và ngăn chặn vượt biên trái phép.

Trong một diễn biến liên quan, quân khu 1 và lực lượng đặc nhiệm Burapha tiếp tục đẩy mạnh hoạt động rà phá bom mìn tại huyện Khok Sung, tỉnh Sakaeo.

Từ ngày 11 đến ngày 25/11, các đơn vị chức năng đã khảo sát và rà phá hơn 12.000m2, hoàn thành khoảng 4% mục tiêu kế hoạch. Quân đội Thái Lan cho biết, trong quá trình này, đã phát hiện và vô hiệu hóa 6 quả mìn tại khu vực, nâng tổng số mìn được rà phá lên 15 quả.