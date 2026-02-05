Campuchia phản đối Thái Lan dẫn đoàn, FBI thị sát sào huyệt lừa đảo

Phnom Penh gửi công hàm phản đối kịch liệt lãnh đạo tình báo quân đội Thái Lan đưa phái đoàn quốc tế và FBI thị sát trái phép khu vực O Smach.

Ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm phản đối ở mức cao nhất tới Thái Lan liên quan đến chuyến thị sát thực địa trái phép tại huyện O Smach. Theo Khmer Times, Phnom Penh cáo buộc hành động này của phía Thái Lan đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Campuchia.

Trước đó, tờ The Nation đưa tin vào ngày 2/2, Trung tướng Teeranan Nandhakwang, Cục trưởng Cục Tình báo Lục quân Thái Lan, đã dẫn đầu phái đoàn quốc tế gồm tùy viên quân sự từ 20 quốc gia và các sĩ quan Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI (Mỹ) thị sát các cơ sở được cho là “sào huyệt” của các băng nhóm lừa đảo tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thông cáo báo chí về việc Campuchia phản đối mạnh mẹ chuyến thị sát trái phép của quân đội Thái Lan ngày 2/2. Ảnh: Khmer Times.

Theo tuyên bố của Phnom Penh, chuyến đi được tiến hành khi chưa có sự đồng ý của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cấu thành hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Khu vực diễn ra chuyến thị sát nằm cách cửa khẩu quốc tế O Smach 397 mét, sát cột mốc biên giới số 15.

Campuchia cho biết khu vực này đã bị lực lượng vũ trang Thái Lan kiểm soát bằng vũ lực và chiếm đóng trong đợt tấn công kéo dài từ ngày 7 đến 27/12/2025.

Phnom Penh kiên quyết bác bỏ và phản đối mọi hoạt động của quân đội Thái Lan tại đây, trong đó có việc tổ chức chuyến đi nói trên, coi đây là hành vi thực thi chủ quyền trái phép, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN, đồng thời là nỗ lực hợp thức hóa việc chiếm đóng lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia.

Dù phản đối mạnh mẽ các hành động của Thái Lan, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tái khẳng định lập trường nhất quán và không thay đổi: mọi tranh chấp biên giới với Thái Lan cũng như các nước láng giềng phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, và biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực.

Trước đó, quân đội Thái Lan cho biết ngày 2/2 đã thu thập được nhiều bằng chứng liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia tại một tổ hợp ở O Smach, khu vực nằm dọc tuyến biên giới tranh chấp giữa hai nước. Tổ hợp này bị quân đội Thái Lan kiểm soát sau các cuộc đụng độ song phương hồi năm ngoái.

Theo phía Thái Lan, địa điểm trên từng giam giữ hàng nghìn người, trong đó nhiều nạn nhân bị buôn người, bị ép tham gia các đường dây lừa đảo nếu không sẽ bị trừng phạt. Trước đó, Mỹ cũng từng nêu đích danh O Smach là một “căn cứ” của các hoạt động lừa đảo.

Trung tướng Teeranan Nandhakwang, Giám đốc Cục Tình báo Lục quân Thái Lan. Ảnh: Facebook.

Bên trong một số tòa nhà, tài liệu liên quan đến danh sách mục tiêu, thông tin liên lạc và các kịch bản hội thoại lừa đảo bị vứt ngổn ngang. Đáng chú ý, nhiều phòng được dàn dựng như trụ sở cảnh sát của ít nhất bảy quốc gia, gồm Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Australia.

Trả lời câu hỏi của CNA, cảnh sát Singapore xác nhận phía Thái Lan đã phát hiện một mô hình giả mạo giống trung tâm cảnh sát khu vực của Singapore tại khu lừa đảo bỏ hoang gần biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trung tướng Teeranan Nandhakwang, Giám đốc Cục Tình báo Lục quân Thái Lan, nhận định các đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, có hạ tầng, hệ thống, quy trình và nhiều thủ đoạn tinh vi. Một căn phòng trong tổ hợp còn được dựng như chi nhánh của một ngân hàng Việt Nam, với quầy giao dịch, băng rôn và khu vực chờ.

Một thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tháng 12 quy định hai bên giảm căng thẳng và giữ nguyên vị trí lực lượng trước khi thỏa thuận có hiệu lực.