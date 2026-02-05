Ông Trump cảnh báo cứng rắn Iran trước thềm đàm phán tại Oman

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mới đối với giới lãnh đạo Iran trong bối cảnh lực lượng quân sự Mỹ đang được tăng cường hiện diện tại khu vực, dù Washington và Tehran sắp nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao vào cuối tuần này.

Trong cuộc phỏng vấn báo chí hôm 4/2, ông Trump cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran nên “lo lắng” trước tình hình hiện nay: "Ông ấy nên lo lắng. Như các bạn biết, họ đang đàm phán với chúng tôi".

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 6/2 tại Muscat, thủ đô Oman. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận hai bên vẫn có kế hoạch gặp nhau tại Oman để thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Iran đã đề nghị chuyển địa điểm đàm phán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman, đồng thời yêu cầu loại trừ sự tham gia của các quốc gia trong khu vực. Động thái này diễn ra sau hàng loạt tuyên bố cứng rắn của ông Trump, trong đó cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran nếu không đạt được một thỏa thuận mới.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington tin rằng đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc gặp ngày 6/2, đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Iran. Tuy nhiên, ông Rubio cho rằng, để các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, nội dung thảo luận cần mở rộng ra ngoài chương trình hạt nhân, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, việc Tehran hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực và vấn đề nhân quyền. Theo ông, Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff sẵn sàng tham gia tiến trình này.

Trong khi đó, Iran cho biết họ muốn giới hạn các cuộc thảo luận xoay quanh chương trình hạt nhân và tiếp tục phản đối việc đưa năng lực tên lửa thông thường vào bàn đàm phán.

Căng thẳng gia tăng sau khi quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran hồi đầu tuần này, với cáo buộc thiết bị này “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Biển Arab. Trước đó một ngày, một máy bay không người lái khác của Iran cũng bị bắn hạ khi tiến gần một tàu chiến Mỹ.

Những khác biệt sâu sắc về khuôn khổ và nội dung đàm phán đang làm dấy lên nghi ngại về khả năng hai bên có thể thu hẹp bất đồng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Mỹ và Iran từ lâu đã bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, song mối quan hệ song phương càng trở nên căng thẳng hơn sau các biện pháp trấn áp biểu tình trong nước của Iran thời gian gần đây.