Iran chính thức cho phụ nữ điều khiển xe máy

Phụ nữ ở Iran hiện đã có thể chính thức được cấp giấy phép điều khiển xe máy, truyền thông địa phương đưa tin ngày 4/2.

Ảnh: Reuters

Đây là động thái mang tính bước ngoặt, chấm dứt nhiều năm mơ hồ về mặt pháp lý liên quan đến quyền sử dụng xe máy của phụ nữ.

Trước đây, luật pháp Iran không nêu rõ việc cấm phụ nữ lái xe máy, nhưng trên thực tế, cơ quan chức năng đã từ chối cấp giấy phép điều khiển xe hai bánh cho phụ nữ.

Vì vùng xám pháp lý này, nhiều phụ nữ Iran đã bị quy trách nhiệm cho các vụ tai nạn, ngay cả khi họ là nạn nhân.

Ngày 3/2, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - Mohammad Reza Aref - đã ký một nghị quyết nhằm làm rõ luật giao thông, trong đó yêu cầu cảnh sát giao thông phải “đào tạo thực hành cho các ứng viên nữ, tổ chức kỳ thi dưới sự giám sát trực tiếp của cảnh sát và cấp giấy phép lái xe máy cho phụ nữ”.

Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, phụ nữ đã phải đối mặt với một số hạn chế trong xã hội, như phải che tóc bằng khăn trùm đầu ở nơi công cộng và mặc quần áo kín đáo.

Nhưng sự ra đi của một phụ nữ trẻ có tên Mahsa Amini hồi năm 2022 sau khi cô bị bắt vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp Iran, đòi thêm nhiều quyền cho phụ nữ.