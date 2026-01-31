Ông Hun Sen tuyên bố Campuchia là 'địa ngục' của tội phạm mạng

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khẳng định Campuchia không phải nơi trú ẩn mà là “địa ngục” của tội phạm mạng, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh truy quét và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen (phải) gặp gỡ Đại sứ mới của Hàn Quốc tại Campuchia, ông Kim Changyong, tại Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Khmer Times.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày thứ Ba đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các đối tượng tội phạm mạng, khẳng định Campuchia “không phải nơi trú ẩn an toàn, mà là địa ngục của tội phạm”, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Theo người phát ngôn Thượng viện Chea Thyrith, phát biểu trên được ông Hun Sen đưa ra trong cuộc tiếp Đại sứ Hàn Quốc mới được bổ nhiệm tại Campuchia, ông Kim Changyong, Khmer Times cho biết.

“Samdech Techo nhấn mạnh rằng các biện pháp trấn áp mạnh mẽ của nhà chức trách Campuchia đối với tội phạm lừa đảo trực tuyến là thông điệp rõ ràng gửi tới mọi đối tượng vi phạm: Campuchia không phải nơi trú ẩn của họ. Ngược lại, đây là địa ngục dành cho tội phạm”, ông Thyrith dẫn lời Chủ tịch Thượng viện, gọi ông Hun Sen theo tước hiệu chính thức.

Ông Thyrith cho biết thêm, ông Hun Sen đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Campuchia và Hàn Quốc trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến, coi đây là loại hình tội phạm quốc tế mới, không biên giới.

“Trong cuộc gặp, Samdech Techo đã biểu dương những nỗ lực của Nhóm công tác chung Campuchia - Hàn Quốc trong phòng, chống tội phạm mạng, vốn liên tục mang lại những kết quả tích cực”, người phát ngôn Thượng viện nói.

Tại cuộc trao đổi, ông Hun Sen cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước cái chết gần đây của một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia. Ông đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ thông tin liên quan đến các đối tượng tội phạm mạng bị nghi có liên quan đến vụ việc, những kẻ được cho là đã bị bắt giữ tại Thái Lan.

Ông đặt vấn đề vì sao các đối tượng có thể lừa nạn nhân tại Campuchia nhưng lại bị bắt ở Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của minh bạch thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm mạng và ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai.

“Theo Samdech, Thái Lan và Hàn Quốc có sự hợp tác tốt trong đấu tranh chống tội phạm trực tuyến. Do đó, ông mong phía Hàn Quốc phối hợp với Thái Lan để chia sẻ thông tin liên quan đến vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc trên lãnh thổ Campuchia, bởi các nghi phạm đã bị bắt tại Thái Lan,” ông Thyrith cho hay.

Về phía mình, Đại sứ Kim Changyong ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ và cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong công tác phòng, chống tội phạm mạng, đặc biệt thông qua cơ chế Nhóm công tác chung Campuchia - Hàn Quốc.

Ông Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục đấu tranh với tội phạm mạng cùng các đối tác quốc tế, nhấn mạnh rằng tội phạm trực tuyến là thách thức mang tính khu vực và toàn cầu, đòi hỏi nỗ lực phối hợp chung của cộng đồng quốc tế.

Ông cũng tái khẳng định quyết tâm của Campuchia trong việc bảo vệ người dân và duy trì trật tự, pháp luật, không khoan nhượng với mọi hình thức tội phạm công nghệ cao.

Trong thời gian qua, Campuchia đang gia tăng đáng kể các biện pháp truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến, xuất phát từ quyết tâm xóa bỏ nạn gian lận mạng - yếu tố đã làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia.

Campuchia trục xuất 729 người nước ngoài vì lừa đảo trực tuyến từ ngày 23-26/1. Ảnh: Khmer Times.

Chỉ trong nửa cuối năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành kiểm tra, triệt phá hơn 100 địa điểm, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm và trục xuất họ khỏi lãnh thổ nước này.

Riêng trong nửa đầu tháng này, Ủy ban Phòng, chống lừa đảo trực tuyến đã đột kích 14 địa điểm tại Phnom Penh, Siem Reap và Battambang, bắt giữ hơn 200 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có công dân Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Từ ngày 23 đến 26/1/2026, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 729 công dân Myanmar liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo nhà chức trách, các biện pháp trục xuất này được thực hiện phù hợp với khung pháp lý nghiêm ngặt của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhằm làm sạch và xóa bỏ tội phạm công nghệ, bảo đảm an toàn cho người dân trong nước và quốc tế, xử lý không ngoại lệ các đối tượng cầm đầu, đồng thời giải cứu những nạn nhân bị lừa ép tham gia các hoạt động lừa đảo.