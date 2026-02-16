Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Campuchia khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc

  • Thứ hai, 16/2/2026 19:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn Thông tấn xã Campuchia (AKP) về thông điệp của Thủ tướng Hun Manet gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện Angkor Sangkran năm 2025 tại tỉnh Siem Reap. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia.

Trong thông điệp chúc mừng, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh CampuchiaTrung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu đời trên nền tảng tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.

Ông nêu rõ: “Quan hệ song phương của chúng ta trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được làm sâu sắc và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích chung cho hai quốc gia và nhân dân hai nước.”

Khẳng định Campuchia tiếp tục kiên định cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới người dân Trung Quốc và cộng đồng người Campuchia gốc Hoa nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

https://baotintuc.vn/the-gioi/campuchia-khang-dinh-tinh-huu-nghi-voi-trung-quoc-20260216135640599.htm

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Campuchia Trung Quốc Campuchia Trung Quốc Hun Manet Tết Nguyên đán

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

