Campuchia khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc

|
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện Angkor Sangkran năm 2025 tại tỉnh Siem Reap. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia.
Trong thông điệp chúc mừng, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu đời trên nền tảng tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.
Ông nêu rõ: “Quan hệ song phương của chúng ta trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được làm sâu sắc và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích chung cho hai quốc gia và nhân dân hai nước.”
Khẳng định Campuchia tiếp tục kiên định cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới người dân Trung Quốc và cộng đồng người Campuchia gốc Hoa nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Sách hay về Đông Nam Á
Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.