Cam kết đặc biệt của tỷ phú Vượng, 'vua thép' Trần Đình Long, bầu Đức

Mùa ĐHĐCĐ 2026 ghi nhận nhiều phát ngôn thẳng thắn từ các lãnh đạo doanh nghiệp lớn, đồng thời hé lộ chiến lược vận hành của các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay tiếp tục là dịp để cổ đông, lãnh đạo doanh nghiệp bàn về kế hoạch kinh doanh, giải trình số liệu tài chính, đồng thời cũng là “diễn đàn” để những người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp thể hiện quan điểm, chiến lược và cách nhìn nhận về thị trường, nền kinh tế.

Tại đây, phát ngôn của những người đứng đầu doanh nghiệp đã phần nào hé lộ chiến lược kinh doanh của các tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, còn Việt Nam thì đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Phạm Nhật Vượng: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại xe xăng”

Tại phiên họp ĐHĐCĐ của Vingroup, câu chuyện về định hướng của VinFast tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của các cổ đông và nhà đầu tư. Trả lời câu hỏi về khả năng phát triển xe hybrid, ông Phạm Nhật Vượng khẳng định doanh nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm kéo dài quãng đường di chuyển cho xe điện, nhưng không bao gồm việc quay lại động cơ xăng.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại xe xăng, chắc chắn là như thế”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh VinFast sẽ kiên định với chiến lược là một hãng xe điện, xe xanh.

Người đứng đầu Vingroup cho biết trong 5-10 năm tới, VinFast đặt mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu thế giới, với lộ trình được triển khai “rất quyết liệt”. Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp này đặt tham vọng giữ vị trí dẫn đầu.

Ông Trần Đình Long: “Cạnh tranh với Hòa Phát là... khó đấy”

Tại ĐHĐCĐ của Hòa Phát, câu chuyện cạnh tranh trong ngành thép được cổ đông đặt ra khi nhiều đối thủ mới xuất hiện.

"Vua thép" Trần Đình Long nhìn nhận đây là điều tất yếu của một ngành kinh doanh tự do. Ông cho rằng cạnh tranh thậm chí có thể tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra thông điệp rõ ràng: “Ai làm thì làm nhưng cạnh tranh với Hoà Phát là... khó đấy”.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Hòa Phát đang mở rộng mạnh mẽ quy mô, với dự án Dung Quất 2 dự kiến nâng công suất lên 16 triệu tấn từ cuối năm 2026, cùng nhiều dự án lớn khác đang triển khai.

Ông Trương Gia Bình: “FPT đang tái sinh”

Diễn biến giá cổ phiếu là vấn đề được cổ đông FPT đặc biệt quan tâm tại ĐHĐCĐ năm nay. Trả lời tại đại hội, Chủ tịch Trương Gia Bình thừa nhận tâm lý nhà đầu tư đang phân hóa, khi cổ đông lâu năm có phần lo lắng trong khi nhà đầu tư mới lại kỳ vọng nhiều hơn.

Dù vậy, ông nhấn mạnh doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số và đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

“Khi tôi hát bài Tái sinh thì ở một nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh”, ông nói, đồng thời cho biết trong 5-10 năm tới, FPT đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ lõi và vươn tầm cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI.

Bầu Đức: "Cổ đông mua cổ phiếu HAG lỗ cứ kêu ông Đức ra chửi"

Phát biểu tại ĐHĐCĐ của Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu HAG, có thể nâng thêm 5 triệu đơn vị và “mua liên tục” trong thời gian tới. Trước đó, ông đã hai lần gom tổng cộng 9 triệu cổ phiếu trong tháng 3-4, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 25%.

Đáng chú ý, vị doanh nhân này còn đưa ra một cam kết mang tính cá nhân: “Cổ đông có tiền thì cứ giống tôi, mua thêm cổ phiếu. 1-2 năm nữa mà lỗ cứ kêu ông Đức ra chửi”.

Phát ngôn này xuất hiện trong bối cảnh tình hình tài chính của HAGL đã cải thiện rõ rệt sau tái cơ cấu, với dư nợ giảm mạnh, xử lý xong lỗ lũy kế và tất toán trái phiếu. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Ông nguyễn Đức Tài: “Không phải cứ khó khăn là quay về xin tiền cha mẹ”

Thế Giới Di Động là một trong những doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng trong năm nay, với doanh thu 185.000 đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ, tăng 30%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thế Giới Di Động vẫn giữ quan điểm không hạ mục tiêu kinh doanh này, dù thị trường bán lẻ còn nhiều biến động.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết doanh nghiệp sẽ tìm cách thích ứng nếu gặp khó khăn thay vì điều chỉnh kế hoạch. “Không phải cứ khó khăn là quay về xin tiền cha mẹ. Chúng tôi sẽ chiến", ông nói.

Theo ông, văn hóa của doanh nghiệp là “có chơi có chịu”, từng chấp nhận những năm không có thưởng khi kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Anh cả không có nghĩa là gồng mình lên để giành giật tất cả về cho mình"

Tại ĐHĐCĐ của SSI, câu hỏi về việc giữ vị thế "anh cả", dẫn đầu ngành chứng khoán được đặt ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho rằng vai trò “anh cả” không nằm ở việc chiếm nhiều thị phần nhất, mà là khả năng dẫn dắt và định hình thị trường.

“Anh cả không có nghĩa là gồng mình lên để giành giật tất cả về cho mình. Đấy không gọi là anh cả, đấy là chủ chợ”, ông nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo SSI, để duy trì vị thế, doanh nghiệp cần dựa trên ba trụ cột gồm năng lực tài chính, chất lượng hoạt động và nền tảng công nghệ.

Ông Bùi Thành Nhơn: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”

Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản, phát biểu của ông Bùi Thành Nhơn tại ĐHĐCĐ Novaland thu hút sự chú ý khi nói về giai đoạn khó khăn vừa qua.

Theo ông, khó khăn của doanh nghiệp xuất phát từ nhiều nguyên nhân. "Tuy nhiên, với vai trò là người sáng lập, tôi xin chân thành nhận trách nhiệm về những hạn chế đó và cam kết sẽ cùng HĐQT kiên quyết thực hiện dứt điểm, đạt được các mục tiêu trong năm 2026”, ông Nhơn nói.

Ông cho rằng thị trường bất động sản hiện nay đã trải qua “thử thách mang tính lịch sử”. Về phía Novaland, doanh nghiệp đã tập trung tái cấu trúc, hoàn thiện pháp lý dự án và kiểm soát rủi ro.

“Chúng tôi tin tưởng rằng sau cơn mưa, trời lại sáng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục niềm tin thị trường phải đến từ hành động và kết quả thực tế, không chỉ là cam kết.