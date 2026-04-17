Cam kết của Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh

Chủ tịch HĐQT SHS cho biết công ty đặt mục tiêu lọt top 10 thị phần môi giới chứng khoán ngay trong năm nay và 5 năm nữa sẽ nằm trong top 5 nhà môi giới lớn nhất thị trường.

Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh cho biết doanh nghiệp sẽ lọt top 5 nhà môi giới chứng khoán lớn nhất thị trường trong 5 năm nữa. Ảnh: SHS.

Chiều 17/4, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với nhiều mục tiêu tham vọng.

Đáng chú ý, sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh trình bày kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng , tăng 2-4% so với năm liền trước, nhiều cổ đông đã đặt ra câu hỏi về triển vọng tăng trưởng các mảng kinh doanh năm nay, cũng như giai đoạn 2026-2030 của SHS.

Lọt top 10 thị phần môi giới ngay năm nay

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT SHS, cho biết với kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban điều hành đưa ra kế hoạch mang tính thận trọng, do công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược.

Việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh chắc chắn sẽ đi kèm cả thuận lợi và thách thức. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế với các yếu tố như chiến tranh, thương mại và chính trị vẫn có thể ảnh hưởng trong cả năm 2026. Vì vậy, kế hoạch thận trọng năm nay được xem là nền tảng để tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đặc biệt là năm 2027.

Ông Vinh cũng cho biết HĐQT đặt kỳ vọng cao đối với Ban điều hành mới, với mục tiêu vừa duy trì quy mô hiện tại vừa thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn. Công ty hướng tới tăng trưởng đồng đều ở tất cả mảng, trong đó mảng tư vấn đầu tư sẽ được xây dựng ngay trong năm nay, bắt đầu từ quý II, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu quản lý tài sản của khách hàng.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHS Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kế hoạch Doanh thu Tỷ đồng 1067 1805 2895 1542 1460 1991 3669 3739 Lợi nhuận trước thuế

312 939 1753 197 684 1241 1649 1718

Đặc biệt, Chủ tịch SHS cho biết mục tiêu năm 2026 của doanh nghiệp là lọt vào top 10 thị phần môi giới chứng khoán và đến năm 2030 sẽ lọt vào top 5. Cùng với đó, các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận đều được đặt ra với yêu cầu tăng trưởng qua từng năm.

Với triển vọng các mảng kinh doanh, ông Vinh cho biết công ty đã xây dựng lộ trình 5 năm với kế hoạch cụ thể.

Chia sẻ rõ hơn về các kế hoạch này, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh cho biết ở mảng môi giới, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần hàng năm, với đích đến năm 2030 đạt khoảng 5-6%, tương đương top 5. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay margin là một trụ cột quan trọng, với tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 40%/năm.

Với mảng ngân hàng đầu tư (IB), mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức 50-60%/năm. Đồng thời, công ty sẽ tái cấu trúc tài sản theo hướng tăng tỷ trọng các tài sản có rủi ro thấp, nhằm gia tăng nguồn thu ổn định từ các khoản thu nhập cố định.

“Tổng thể, lợi nhuận sau thuế trong các năm tới được kỳ vọng tăng từ 25% trở lên trong điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với chu kỳ của nền kinh tế”, ông Linh chia sẻ.

Thu hẹp danh mục tự doanh

Đáng chú ý, trong phần trình bày về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, Tổng giám đốc SHS cho biết doanh nghiệp này có định hướng thu hẹp mảng tự doanh, trong khi vẫn đẩy mạnh tăng trưởng ở các mảng kinh doanh khác.

Lý giải quyết định này, ông Linh cho biết phân tích kỹ cơ cấu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của SHS thì hơn 50% phụ thuộc vào mảng tự doanh, kết quả này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường thuận lợi. Trong trường hợp thị trường biến động và không kiểm soát tốt rủi ro, tính bền vững của kết quả kinh doanh có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành SHS đã lựa chọn xây dựng kế hoạch theo hướng thận trọng, nhưng vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Tổng giám đốc SHS Nguyễn Duy Linh. Ảnh: SHS.

Cụ thể, ngoài định hướng thu hẹp mảng tự doanh, thì các mảng kinh doanh, dịch vụ tài chính đều được đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 80%. Mảng sản phẩm tài chính và giao dịch giấy tờ có giá dự kiến tăng 128%... Ông Linh cũng nhấn mạnh sẽ không cắt giảm đột ngột ở mảng tự doanh, nhưng sẽ chuyển dịch cơ cấu bằng cách bổ sung và tăng tỷ trọng các mảng trụ cột mới.

Cập nhật về tình hình kinh doanh quý I, Tổng giám đốc SHS cho biết các mảng kinh doanh cốt lõi đều có tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ và so với quý IV/2025. Các mảng như môi giới và margin đều tăng, cho thấy công ty đang hình thành được quỹ đạo tăng trưởng theo tháng. Trong đó, mảng môi giới tăng khoảng 150%, mảng tư vấn cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Tuy nhiên, trong quý I, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu, không chỉ riêng trong nước mà lan rộng ra thị trường quốc tế. Điều này đã tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng thể, ông Linh cho biết SHS vẫn duy trì tăng trưởng trong quý I nhưng mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp hôm nay, ban lãnh đạo SHS cũng đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận về 500 đồng), tương đương phải chi gần 450 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thống nhất kế hoạch tăng vốn từ gần 9.000 tỷ hiện tại lên trên 10.000 tỷ đồng , qua đó gia nhập nhóm công ty chứng khoán quy mô lớn. Trong đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 45 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5%) để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; đồng thời chào bán 47 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (tỷ lệ 5,25%) và phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tỷ lệ 1,67%).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS sẽ đạt 10.064 tỷ đồng .

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện một số công việc liên quan việc phát hành cổ phiếu như quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT đề xuất được chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán; cũng như quyết định mức giá chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư.