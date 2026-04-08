Cam kết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

|
Phát biểu nhậm chức vào ngày 6/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt vấn đề đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Ông bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua. Bối cảnh này làm "trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang".
|
Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước. Ông sẽ cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.
|
Đồng thời, ông cũng cam kết: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
|
Ông cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, "thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động", tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
|
Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển là yêu cầu tiếp theo mà Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh mới của đất nước. Đồng thời, ông cho rằng điều quan trọng khác là theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
|
Một vấn đề khác được ông Trần Thanh Mẫn đặt ra trong phát biểu là "tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế". Cuối cùng, ông mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội; mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.