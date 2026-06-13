Gia Lai: Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Ngày 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia.

Các liệt sĩ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Quân khu 5; tỉnh Gia Lai; đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, an nghỉ trong lòng đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất bạn.

Buổi lễ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, trong những năm tháng kháng chiến và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN.

Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay, 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, quy tập về nước.

Mùa khô 2025 - 2026, Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi 808 làng của 23 huyện, thành phố thuộc ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Trong điều kiện nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhiều nhân chứng tuổi cao hoặc đã qua đời, địa hình thay đổi qua thời gian, tình hình an ninh tại một số khu vực còn phức tạp, Đội K52 vẫn vượt qua khó khăn tổ chức khảo sát, xác minh tại 21 địa điểm của 17 huyện, thành phố.

Kết quả, đơn vị đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó tỉnh Ratanakiri được 8 hài cốt, tỉnh Stung Treng được 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear 3 hài cốt.

Nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Chính quyền và Ban chuyên trách của 3 tỉnh Ratanakiri, Pret Vi Hia và tỉnh STung Treng (Vương quốc Campuchia), ông Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam đã góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại hòa bình và cơ hội hồi sinh cho đất nước Campuchia.

Đội K52 thông tin phần lớn các liệt sĩ được tìm thấy hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều hài cốt vẫn còn được quấn bọc trong tăng võng hoặc bao tử sĩ cùng các di vật của bộ đội.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, đa số hài cốt đã bị phân hủy mạnh nên rất khó khăn trong việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Dịp này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng gặp gỡ, động viên và tặng quà các chiến sĩ Đội K52 tỉnh Gia Lai.