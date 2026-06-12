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Xã hội

Tặng quà cho hơn 1,56 triệu người có công dịp 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

  • Thứ sáu, 12/6/2026 15:18 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tổng kinh phí tặng quà hơn 475,8 tỷ đồng.

Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo Quyết định, Chủ tịch nước sẽ tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) theo 2 mức quà trị giá 600.000 đồng và 300.000 đồng.

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Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu, ngày 24/7/2025 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sỹ; người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân).

Đối tượng là đại diện thân nhân liệt sỹ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, tổng kinh phí tặng quà là hơn 475,8 tỷ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trưa 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.

17:09 27/7/2025

Nhiều trường đại học tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), nhiều trường đại học tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân thế hệ đi trước.

14:52 27/7/2025

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Trị

Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui ở Quảng Trị.

14:54 26/7/2025

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https://www.vietnamplus.vn/tang-qua-cho-hon-156-trieu-nguoi-co-cong-dip-79-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-post1116173.vnp

Theo Hồng Kiều/VietnamPlus

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