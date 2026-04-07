Lãnh đạo Ấn Độ và Cuba chúc mừng đồng chí Tô Lâm và đồng chí Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Media Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi ông được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai nước và khu vực”.

Năm nay Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong quan hệ song phương.

Trong thập kỷ qua, hai nước đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, thương mại, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Quan hệ chính trị tin cậy cao tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao và cơ chế đối thoại thường xuyên. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức sáng 6/4. Ảnh: TTXVN.

Cũng trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 6/4 (theo giờ Cuba), Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández gửi lời chúc mừng chân thành tới đồng chí Trần Thanh Mẫn sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Esteban Lazo tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của cơ quan lập pháp Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ nghị viện lịch sử giữa hai quốc gia.

Cuba và Việt Nam duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.