Cam kết của các doanh nhân lần đầu tham gia Quốc hội

Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.

Trong 500 người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), 5 người là doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân lần đầu tham gia nghị trường.

Trong quá trình vận động bầu cử trước đó, các ứng viên đại diện khối doanh nghiệp đã đưa ra chương trình hành động liên quan đến chiến lược phát triển khối doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời giải quyết các vấn đề an sinh, việc làm và phát triển bền vững.

Phát triển đồng bộ khu vực sân bay Long Thành, chú trọng an sinh xã hội

Bà Lê Nữ Thùy Dương (1976), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, cho biết chương trình hành động tập trung vào bài toán phát triển của Đồng Nai trong bối cảnh gắn với sân bay Long Thành.

Theo bà, cần hoàn thiện cơ chế để khu vực này phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trong đó chú trọng tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ phiếu bầu 78.85%. Ảnh: TL.

Bà cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nâng cấp kết nối liên vùng và quan tâm phát triển nhà ở công nhân cùng các tiện ích thiết yếu nhằm giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, bà định hướng thúc đẩy liên kết chuỗi giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị và đầu ra cho nông sản.

Đồng thời, bà cho biết sẽ ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt với phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế; kiến nghị nâng cấp y tế cơ sở để người dân tiếp cận dịch vụ tốt hơn.

Minh bạch hóa quản lý, lấy công nghệ giải bài toán đời sống

Ông Trần Mạnh Huy (1973), Chủ tịch HĐQT CTCP HTV Giải pháp Blockchain, Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, vừa trở thành đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng.

Trong chương trình hành động của mình, ông đặt trọng tâm vào ứng dụng khoa học - công nghệ để giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân. Ông đề xuất triển khai công nghệ trong cảnh báo sớm thiên tai, hỗ trợ ngành y tế phát hiện bệnh sớm nhằm giảm chi phí và rủi ro. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính để giảm phiền hà, tăng minh bạch.

Về dài hạn, ông Huy theo đuổi định hướng "giáo dục thực học - thực nghiệp - hội nhập", gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, trang bị kỹ năng số và ngoại ngữ cho thế hệ trẻ.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện quy định về đất đai, tài sản công theo hướng minh bạch, hạn chế kẽ hở, đồng thời phát triển kinh tế số an toàn, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người dân.

Xuất phát là người khuyết tật bẩm sinh, ông cho rằng chính sách an sinh cần chuyển từ hỗ trợ sang tạo cơ hội tiếp cận công bằng, thúc đẩy đào tạo nghề, việc làm bền vững và môi trường hòa nhập thực chất cho các nhóm yếu thế.

Hoàn thiện thể chế và thúc đẩy năng lượng xanh

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (1982), Phó tổng giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên.

Bà xác định chất lượng thể chế và hiệu quả giám sát thực thi chính sách là yếu tố quyết định phát triển bền vững. Nếu được tín nhiệm, bà cho biết sẽ tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai theo hướng minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, bà đặt trọng tâm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hoàn thiện khung pháp lý ổn định, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Bà cũng kiến nghị cơ chế thu hút các dự án năng lượng sạch quy mô lớn, bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất và đời sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu môi trường ngày càng cao từ các thị trường quốc tế.

Song song đó, bà cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, phản ánh kịp thời các vướng mắc về vốn, đất đai, thuế, thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực. "Niềm tin của cử tri không đến từ lời hứa, mà từ kết quả cụ thể trong hành động", bà nhấn mạnh.

Đưa tiếng nói doanh nghiệp vào chính sách, tạo việc làm bền vững cho thanh niên

Ông Vũ Hồng Quân (1976), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, trở thành đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ông cho biết sẽ tập trung thực hiện đầy đủ vai trò đại biểu, duy trì liên hệ thực chất với cử tri, phản ánh trung thực kiến nghị của người dân. Ông đặt mục tiêu tiếp xúc cử tri không mang tính hình thức mà đi vào các vấn đề cụ thể.

Trong hoạt động lập pháp, ông định hướng hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ. Ông nhấn mạnh việc rà soát các quy định chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ và đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách.

Đồng thời, chương trình hành động đặt ra yêu cầu tham gia giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn theo hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển của tỉnh. Các nội dung được nhấn mạnh gồm hạ tầng kết nối, logistics, chuyển đổi số và những cơ chế cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một trọng tâm khác là tạo việc làm bền vững cho thanh niên Gia Lai thông qua gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Đồng thời, ông kiến nghị cơ chế hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và thúc đẩy sinh kế bền vững cho thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong chương trình hành động, doanh nhân Vũ Hồng Quân cam kết tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; giữ sự công khai, minh bạch trong hoạt động; tham gia xây dựng pháp luật với tinh thần khách quan, thận trọng; gần gũi cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ưu tiên nhà ở công nhân, phát triển hạ tầng và kinh tế xanh

Ông Nguyễn Thế Duy (1994), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Becamex IDC là đại biểu Quốc hội tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Thế Duy (1994), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Becamex IDC, xác định nguyên tắc xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, gắn cam kết với 3 nhóm nhiệm vụ lớn.

Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại đô thị và khu công nghiệp, thúc đẩy chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo hướng minh bạch, đúng đối tượng.

Song song, ông tập trung hoàn thiện thể chế để thúc đẩy công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh gắn với đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động. Một nội dung đáng chú ý là phát triển hạ tầng giao thông, logistics và liên kết vùng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng, đồng thời cải thiện môi trường đô thị.

Ông cam kết sẽ trở thành đại biểu Quốc hội "Trí tuệ - Bản lĩnh - Liêm chính - Hành động", lắng nghe và chịu trách nhiệm trước cử tri, lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hành động của mình để chương trình hành động không nằm trên giấy, mà gắn đúng với cuộc sống từng khu phố, từng phường.