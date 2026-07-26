Cái kết của tiệm bánh Thái Lan kiện khách vì đánh giá 1 sao

Một tiệm bánh nổi tiếng tại Phuket (Thái Lan) đã kiện một khách hàng vì để lại đánh giá 1 sao trên mạng và yêu cầu bồi thường 5 triệu baht, khoảng 3,9 tỷ đồng.

Ngày 23/7, tòa án Phuket bác đơn kiện khách hàng của một tiệm bánh nổi tiếng. Luật sư Arm Suwannaraksa, người đại diện cho khách hàng, thông báo kết quả trên Facebook. Ông đăng ảnh chụp cùng thân chủ và viết ngắn gọn: "Người tiêu dùng đã chiến thắng". Theo truyền thông địa phương, tiệm bánh mang tên Sharky Eye đã ngừng hoạt động sau phán quyết.

Trước đó, vào năm 2025, sau khi mua bánh tại Sharky Eye, nữ khách hàng Bootsakorn Plesamoot đăng đánh giá trên mạng. Cô nhận xét bánh không ngon và có giá quá cao. Theo The Thaiger, bài đăng nhanh chóng lan truyền.

Luật sư Suwannaraksa cho biết thay vì tiếp nhận phản hồi hoặc liên hệ với khách để làm rõ sự việc, chủ cửa hàng đã lựa chọn khởi kiện với lý do bài đánh giá gây ảnh hưởng đến danh tiếng doanh nghiệp.

Nữ khách hàng và luật sư sau khi tòa bác đơn kiện. Ảnh: ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา - สงขลา/Facebook.

Sau khi tòa tuyên án, Bootsakorn công khai ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với cửa hàng. Trong đó, phía Sharky Eye được cho là yêu cầu cô xóa bài đánh giá, đồng thời đưa ra lời đe dọa.

"Tôi không biết bạn đã đánh giá các cửa hàng khác như thế nào. Nhưng nếu không muốn gặp rắc rối và muốn chấm dứt tình huống khó chịu này, tôi khuyên bạn nên xóa bài đánh giá. Mọi chuyện sẽ kết thúc", một tin nhắn ghi rõ.

Về phía cửa hàng, Sharky Eye chỉ đăng tải thông báo ngắn trên Facebook, xác nhận vụ kiện đã bị tòa bác bỏ.

Theo luật sư Suwannaraksa, vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp tại Thái Lan. Ông cho rằng kiện khách hàng không bao giờ nên là lựa chọn đầu tiên, mà chỉ nên được cân nhắc khi mọi phương án khác đều không hiệu quả.

Ông nhấn mạnh những góp ý trung thực từ người tiêu dùng cần được lắng nghe. Doanh nghiệp nên coi đó là cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc giải thích rõ vấn đề, thay vì đáp trả bằng hành động pháp lý.

"Nếu tư vấn cho một chủ doanh nghiệp, tôi luôn khuyên họ rằng giao tiếp hiệu quả và giải quyết vấn đề đúng cách thường mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với việc đưa nhau ra tòa", ông nói.

Theo The Thaiger, những vụ việc tương tự từng xảy ra tại Thái Lan. Nhiều doanh nghiệp từng sử dụng các quy định về tội phỉ báng để kiện khách hàng sau những đánh giá tiêu cực. Các chuyên gia pháp lý gọi đây là các vụ kiện chiến lược nhằm ngăn cản sự tham gia của công chúng (SLAPP), bởi mục đích chính là tạo áp lực về tài chính và tâm lý để khiến người chỉ trích phải im lặng.