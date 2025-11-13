Cái kết cho màn 'đổi vợ' chấn động bóng đá Brazil

Eder Militao và Leo Pereira khiến làng bóng đá Brazil choáng váng khi cưới lại vợ cũ của nhau, tạo nên chuyện tình tay bốn có một không hai như bước ra từ phim truyền hình.

Militao (phải) và Pereira cưới vợ cũ của nhau.

Bóng đá Brazil vừa chứng kiến một câu chuyện đời tư kỳ lạ đến mức xứng đáng có riêng một show truyền hình thực tế. Hai hậu vệ nổi tiếng Eder Militao (Real Madrid) và Leo Pereira (Flamengo) khiến dư luận sửng sốt khi cưới lại vợ cũ của nhau, đồng thời trở thành "cha dượng đối nghịch" trong một mối quan hệ đan xen hy hữu.

Theo truyền thông Brazil, Pereira vừa tổ chức lễ cưới cùng Karoline Lima, người mẫu – influencer từng là bạn gái và là mẹ của con gái Militao. Đổi lại, Militao cũng không chịu kém cạnh khi vừa nên duyên với Taina Castro, người vợ cũ của chính Pereira. "Cả hai đều là trung vệ, cùng thế hệ và giờ lại gắn bó bằng một sợi dây nhân duyên khó tin", tờ Latinus viết.

Câu chuyện càng thêm rối rắm với vấn đề con cái. Karoline đang nuôi bé Cecilia, con chung với Militao, nên giờ Pereira trở thành cha dượng của con gái đồng nghiệp. Ngược lại, Taina sống cùng hai đứa trẻ Helena và Matteo – con của cô với Pereira, qua đó Militao trở thành cha dượng của chồng cũ của vợ mình.

Cộng đồng mạng Brazil gọi đây là tình tay bốn vĩ đại nhất làng bóng đá Nam Mỹ, vừa kịch tính vừa khó tin. Dù mỗi người đều đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới, giới hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước mối quan hệ đan xen giữa hai hậu vệ từng đối đầu trên sân cỏ, nay lại có mối liên kết ngoài đời theo cách chẳng ai ngờ tới.

Hiện Militao là trụ cột của tuyển Brazil, còn Pereira đang nuôi hy vọng được HLV Carlo Ancelotti triệu tập cho World Cup 2026. Nhưng ở quê nhà, người ta nói đùa rằng: "Hai anh chàng này đá cặp ở đời thật còn lắt léo hơn cả trong hàng phòng ngự".

Nhưng sau tất cả, truyền thông Brazil khẳng định đây là cái kết đẹp dành cho "câu chuyện tình tay bốn". Đáng chú ý, không có dấu hiệu khó chịu nào đến từ hai cặp đôi. Họ sống hạnh phúc và không đề cập đến chuyện tình cảm với người cũ trong quá khứ.