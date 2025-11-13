Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cái kết cho màn 'đổi vợ' chấn động bóng đá Brazil

  • Thứ năm, 13/11/2025 08:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Eder Militao và Leo Pereira khiến làng bóng đá Brazil choáng váng khi cưới lại vợ cũ của nhau, tạo nên chuyện tình tay bốn có một không hai như bước ra từ phim truyền hình.

Militao va Pereira doi vo anh 1

Militao (phải) và Pereira cưới vợ cũ của nhau.

Bóng đá Brazil vừa chứng kiến một câu chuyện đời tư kỳ lạ đến mức xứng đáng có riêng một show truyền hình thực tế. Hai hậu vệ nổi tiếng Eder Militao (Real Madrid) và Leo Pereira (Flamengo) khiến dư luận sửng sốt khi cưới lại vợ cũ của nhau, đồng thời trở thành "cha dượng đối nghịch" trong một mối quan hệ đan xen hy hữu.

Theo truyền thông Brazil, Pereira vừa tổ chức lễ cưới cùng Karoline Lima, người mẫu – influencer từng là bạn gái và là mẹ của con gái Militao. Đổi lại, Militao cũng không chịu kém cạnh khi vừa nên duyên với Taina Castro, người vợ cũ của chính Pereira. "Cả hai đều là trung vệ, cùng thế hệ và giờ lại gắn bó bằng một sợi dây nhân duyên khó tin", tờ Latinus viết.

Câu chuyện càng thêm rối rắm với vấn đề con cái. Karoline đang nuôi bé Cecilia, con chung với Militao, nên giờ Pereira trở thành cha dượng của con gái đồng nghiệp. Ngược lại, Taina sống cùng hai đứa trẻ Helena và Matteo – con của cô với Pereira, qua đó Militao trở thành cha dượng của chồng cũ của vợ mình.

Cộng đồng mạng Brazil gọi đây là tình tay bốn vĩ đại nhất làng bóng đá Nam Mỹ, vừa kịch tính vừa khó tin. Dù mỗi người đều đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới, giới hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước mối quan hệ đan xen giữa hai hậu vệ từng đối đầu trên sân cỏ, nay lại có mối liên kết ngoài đời theo cách chẳng ai ngờ tới.

Hiện Militao là trụ cột của tuyển Brazil, còn Pereira đang nuôi hy vọng được HLV Carlo Ancelotti triệu tập cho World Cup 2026. Nhưng ở quê nhà, người ta nói đùa rằng: "Hai anh chàng này đá cặp ở đời thật còn lắt léo hơn cả trong hàng phòng ngự".

Nhưng sau tất cả, truyền thông Brazil khẳng định đây là cái kết đẹp dành cho "câu chuyện tình tay bốn". Đáng chú ý, không có dấu hiệu khó chịu nào đến từ hai cặp đôi. Họ sống hạnh phúc và không đề cập đến chuyện tình cảm với người cũ trong quá khứ.

Bến đỗ bất ngờ dành cho Neymar

Neymar có thể rời Santos vào năm 2026 và tiếp tục thi đấu ở Brazil.

4 giờ trước

Cầu thủ Brazil bị em trai vô tình bắn chết

Wanderson Brandão de Sousa, cầu thủ 18 tuổi của câu lạc bộ Aragoiânia, qua đời sau khi bị bắn vào cổ bởi chính em trai mình trong một tai nạn đáng tiếc.

17 giờ trước

Vinicius đòi lương ngang Mbappe

Mối quan hệ giữa Vinícius Júnior và Real Madrid đang xấu đi nhanh chóng, sau khi ngôi sao người Brazil đòi hỏi mức lương cao hơn đáng kể so với mức 15 triệu euro hiện tại.

26:1574 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Militao và Pereira đổi vợ Militao Pereira đổi vợ

Đọc tiếp

Da den luc Salah ngoi du bi hinh anh

Đã đến lúc Salah ngồi dự bị

33 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Liverpool đang khủng hoảng phong độ, và tâm điểm của câu chuyện không còn là hàng thủ hay tuyến giữa. Vấn đề được giới chuyên môn cho là nằm ở chính Mohamed Salah.

Vo cau thu Newcastle gay chu y hinh anh

Vợ cầu thủ Newcastle gây chú ý

33 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Tiền vệ Joelinton gác lại nỗi thất vọng bị HLV Carlo Ancelotti gạch tên khỏi tuyển Brazil, khi cùng người vợ Thays Gondim tận hưởng kỳ nghỉ nhiệt đới đầy nắng và gió.

Em trai Mbappe lot tam ngam Algeria hinh anh

Em trai Mbappe lọt tầm ngắm Algeria

33 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Sau màn ra mắt của Luca Zidane với đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đang theo dõi sát sao một số tài năng song tịch, và Ethan Mbappé là cái tên lọt tầm ngắm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý