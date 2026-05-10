Cái kết cho gã trai hư ngoại tình

Theo MSN, Kei Tanaka gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống cá nhân sau lùm xùm đời tư gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái. Tài tử cho hay đang rơi vào cảnh thất nghiệp, không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim hay tham gia gameshow nào suốt một năm qua sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình.
Để có thu nhập trang trải cuộc sống, anh đi khắp nơi tham dự các giải đấu poker. Diễn viên tiết lộ một năm qua, anh đã tham dự 3 giải đấu quốc tế lớn, với tổng tiền thưởng tích lũy lên tới hàng chục triệu yên.
Khi được hỏi liệu có từng nghĩ tới chuyện từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật hay chưa, Tanaka cho biết đã nhiều lần tính đến chuyện này. Song, vì niềm đam mê với diễn xuất, cộng thêm sự ủng hộ của một bộ phận fan trung thành, anh hiện tại quyết tâm vực dậy sự nghiệp. “Nếu cứ như thế mà bỏ cuộc thì thật không cam lòng”, tài tử bộc bạch.
|
Sự nghiệp của Kei Tanaka lao dốc sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình. Ảnh: Oricon News.
Anh xác nhận sắp tới sẽ bắt tay đồng nghiệp Yazaki Hiroshi tham gia một vở kịch sân khấu công diễn vào mùa hè năm nay, trong đó anh sẽ vào vai một nhạc sĩ.
Trước đó, Kei Tanaka từng nổi tiếng đình đám nhờ phim truyền hình BL Ossan's Love. Song, sự nghiệp của anh lao dốc sau khi bị phanh phui bê bối ngoại tình với nữ diễn viên kém 15 tuổi Mei Nagano.
Những chia sẻ của Kei Tanaka nhanh chóng thu hút chú ý và gây ra bàn luận. Một bộ phận khán giả chưa quên bê bối đời tư của anh và mỉa mai về việc Tanaka vẫn cố gắng tái xuất. Số khác lại cho rằng anh nên được trao cơ hội để làm lại.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.