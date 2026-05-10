Cái kết cho gã trai hư ngoại tình

Sau khi vướng bê bối ngoại tình, diễn viên Kei Tanaka thừa nhận suốt một năm qua anh không có công việc, chỉ sống qua ngày đoạn tháng mà không có mục tiêu hay niềm vui.

Theo MSN, Kei Tanaka gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống cá nhân sau lùm xùm đời tư gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái. Tài tử cho hay đang rơi vào cảnh thất nghiệp, không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim hay tham gia gameshow nào suốt một năm qua sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình.

Để có thu nhập trang trải cuộc sống, anh đi khắp nơi tham dự các giải đấu poker. Diễn viên tiết lộ một năm qua, anh đã tham dự 3 giải đấu quốc tế lớn, với tổng tiền thưởng tích lũy lên tới hàng chục triệu yên.

Khi được hỏi liệu có từng nghĩ tới chuyện từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật hay chưa, Tanaka cho biết đã nhiều lần tính đến chuyện này. Song, vì niềm đam mê với diễn xuất, cộng thêm sự ủng hộ của một bộ phận fan trung thành, anh hiện tại quyết tâm vực dậy sự nghiệp. “Nếu cứ như thế mà bỏ cuộc thì thật không cam lòng”, tài tử bộc bạch.

Sự nghiệp của Kei Tanaka lao dốc sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình. Ảnh: Oricon News.

Anh xác nhận sắp tới sẽ bắt tay đồng nghiệp Yazaki Hiroshi tham gia một vở kịch sân khấu công diễn vào mùa hè năm nay, trong đó anh sẽ vào vai một nhạc sĩ.

Trước đó, Kei Tanaka từng nổi tiếng đình đám nhờ phim truyền hình BL Ossan's Love. Song, sự nghiệp của anh lao dốc sau khi bị phanh phui bê bối ngoại tình với nữ diễn viên kém 15 tuổi Mei Nagano.

Những chia sẻ của Kei Tanaka nhanh chóng thu hút chú ý và gây ra bàn luận. Một bộ phận khán giả chưa quên bê bối đời tư của anh và mỉa mai về việc Tanaka vẫn cố gắng tái xuất. Số khác lại cho rằng anh nên được trao cơ hội để làm lại.