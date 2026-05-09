Vũ Thúy Quỳnh đáp trả

  • Thứ bảy, 9/5/2026 18:51 (GMT+7)
Trang cá nhân của Vũ Thúy Quỳnh liên tục nhận được những bình luận khiêu khích. Người đẹp gốc Điện Biên cũng không ngần ngại đáp trả.

Thời gian qua, cuộc sống của Vũ Thúy Quỳnh và bạn trai Đức Phạm vẫn được khán giả quan tâm, bàn luận. Kể từ khi công khai hẹn hò, người đẹp bị một bộ phận dân mạng tấn công, để lại những bình luận thiếu tích cực trong loạt bài đăng trên mạng xã hội.

Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn đáp trả antifan.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ đoạn clip khoe diện mạo mới khi đổi kiểu tóc. "Đảo được chiếc ngói ưng, tính quay một clip thật đỉnh mà không đợi được", cô chú thích. Dưới phần bình luận, dân mạng soi ra mỹ nhân sinh năm 1998 quay đoạn clip khoe tóc mới ngay trước một tủ đồ nam giới, được cho là của bạn trai.

Khi một tài khoản bình luận mỉa mai "Khoe chụp ở nhà Đ.P à", Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn đáp trả: "Chị hay vậy, nhà ai cũng rành luôn".

Một tài khoản khác nhận xét Vũ Thúy Quỳnh có tính hơn thua, "ai khen không sao, ai chê là đáp trả bình luận liền", người đẹp thẳng thắn bày tỏ: "Ở đâu ra TikTok của mình, các bạn vào bình luận móc mỉa mà mình lại phải im lặng là sao. Vô lý vậy".

Những động thái của Vũ Thúy Quỳnh thu hút sự chú ý. Một số ý kiến khuyên Vũ Thúy Quỳnh không nên đôi co, đáp trả antifan.

Hồi tháng 3, Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ cô đã ra mắt gia đình bạn trai. Tuy nhiên, họ chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới. Bản thân người đẹp cũng không muốn kết hôn sớm.

Kể từ khi công khai hẹn hò Đức Phạm, cô tích cực chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Người đẹp gốc Điện Biên thể hiện thái độ tích cực, tận hưởng cuộc sống.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023.

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Miu Lê trước ồn ào

17:30 11/5/2026

Miu Lê đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Các tài khoản mạng xã hội của cô bị tấn công bởi vô số bình luận.

Trang cá nhân của Miu Lê bị tấn công

16:54 11/5/2026

Dân mạng tràn vào trang cá nhân của Miu Lê để lại nhiều bình luận trái chiều. Trong khi đó, kênh cá nhân của nữ ca sĩ đã khóa bình luận.

