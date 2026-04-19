Cái bắt tay gây chú ý của tỷ phú Flamini

Mathieu Flamini gây chú ý khi gặp Vua Charles III, trong bối cảnh anh được xem là cầu thủ giàu có nhờ đế chế kinh doanh hóa sinh.

Flamini bắt tay với Vua Charles III.

Cựu tiền vệ người Pháp vừa xuất hiện tại một hội nghị doanh nghiệp ở Buckingham Palace (London, Anh) và có cuộc gặp với King Charles III. Hình ảnh Flamini bắt tay Nhà vua nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Anh.

Flamini hiện được ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 10 tỷ bảng. Ngay từ năm 2008, khi vẫn còn thi đấu đỉnh cao, Flamini đồng sáng lập công ty GFBiochemicals. Doanh nghiệp này tập trung phát triển các vật liệu thân thiện môi trường, thay thế sản phẩm có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch.

Sản phẩm nổi bật của công ty là axit levulinic, được đánh giá có thể giúp giảm mạnh khí thải CO2 trong sản xuất công nghiệp như chất tẩy rửa và hóa chất dân dụng.

Sau khi giải nghệ năm 2019, Flamini chuyển hẳn sang vai trò điều hành doanh nghiệp và trở thành một trong những gương mặt có tiếng nói trong lĩnh vực công nghệ xanh tại châu Âu.

Trong phát biểu mới đây, cựu sao Arsenal kêu gọi châu Âu đẩy mạnh đổi mới, tăng tốc phát triển hóa học xanh để không tụt lại phía sau Mỹ và Trung Quốc.

Flamini từng khoác áo Marseille, AC Milan, Crystal Palace và Getafe. Tuy nhiên, di sản lớn nhất của anh có lẽ không nằm trên sân cỏ.

Từ một tiền vệ đánh chặn cần mẫn, Flamini trở thành biểu tượng hiếm hoi cho hình mẫu cầu thủ thành công vượt xa bóng đá.

