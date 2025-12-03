CAHN rơi điểm đáng tiếc trên đất Thái Lan

Tối 3/12, CAHN để rơi điểm tiếc nuối khi hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Buriram United thuộc lượt trận thứ ba Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Leo Artur ghi bàn duy nhất cho CAHN ở trận này. Ảnh: CLB CAHN.

Trước trận, Buriram United được đánh giá cao hơn nhiều CLB CAHN bởi chất lượng đội hình và ưu thế sân nhà. Đây cũng là màn so tài tái hiện trận chung kết của mùa giải trước, khi Buriram United vượt qua CAHN đầy nghẹt thở sau loạt "đấu súng" 11 m để qua đó trở thành nhà vô địch cấp CLB ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, CAHN cho thấy họ không lép vế so với đội bóng mạnh nhất Thái Lan hiện tại. Ngay phút thứ 10, Leo Artur ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau một pha dàn xếp đẹp mắt của đội khách. Đây là thành quả xứng đáng cho CAHN khi chơi tự tin và sẵn sàng đôi công với đối thủ ngay đầu trận.

Có bàn thắng sớm, CLB CAHN tiếp tục chơi hay. Phút 51, đại diện Việt Nam có lợi thế lớn về quân số. Robert Žulj của đội chủ nhà đạp thẳng vào chân của China khi tranh chấp bóng ở đường biên dọc. Trọng tài sau khi tham khảo VAR quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ người Áo, khiến Buriram chỉ còn 10 người trên sân.

CAHN có trận đấu đáng khen. Ảnh: FP CLB.

Cho dù nắm lợi thế lớn về cả tỷ số lẫn hơn người, CAHN chơi chùng xuống và phải trả giá lại xuất hiện. Phút 85, Mauk có tình huống để bóng chạm tay khi nỗ lực cản phá bóng trong vòng cấm CAHN. Trọng tài sau khi tham khảo VAR xác định phạt đền cho Buriram United. Trên chấm 11 m, chủ nhà gỡ hoà và ấn định tỷ số 1-1.

Trận hoà này đẩy cả hai CLB vào thế khó trong cuộc đua giành một trong hai ngôi đầu bảng để đi tiếp. Tại bảng A của Cúp các CLB Đông Nam Á, Buriram United mới có 2 điểm sau hai trận, trong khi CLB CAHN cũng không khá hơn với 3 điểm sau hai trận.

Hai đội này xếp sau Pathum United, Selangor (cả hai có cùng 4 điểm). Với luật chơi chỉ có hai đội dẫn đầu giành vé vào bán kết, mỗi điểm số giờ đây đều quý hơn vàng với các đội tham dự.