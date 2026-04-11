Cách xem Ngoại hạng Anh 4K trên máy tính

  • Thứ bảy, 11/4/2026 19:20 (GMT+7)
Ứng dụng FPT Play tương thích với MacBook, cung cấp cho người dùng máy tính tùy chọn để xem EPL với độ phân giải đầy đủ trên máy tính Apple.

Ứng dụng FPT Play đã có mặt trên MacOS.

Từ khi FPT Play nắm giữ bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, nền tảng có thêm lượng lớn người dùng mới. Khán giả mua gói theo dõi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh bất ngờ khi không có độ phân phải cao nhất khi xem trên máy tính cá nhân. Cụ thể, website hiện chỉ hỗ trợ trình duyệt Edge ở Windows và Safari trên Mac khi xem bóng đá châu Âu.

Dạng thiết bị này đạt độ phân giải tối đa khi stream Ngoại hạng Anh là 480p. Con số thấp hơn đáng kể so với tùy chọn đầy đủ gồm 720p, 1080p, 2K và 4K ở TV, smartphone, tablet. Giới hạn có thể đến từ việc sử dụng lớp bảo mật DRM, vốn là hình thức xác thực và ngăn chặn xâm phạm bản quyền.

Từ đầu tháng 4, tin vui đến với người dùng có thói quen xem bóng đá trên máy tính MacOS. Cụ thể, phiên bản ứng dụng cho iPad, có thêm tùy chọn tải về cho máy tính Apple. Đây vốn là chức năng Táo khuyết tung ra khi giới thiệu nền tảng chip M.

Khi sử dụng app FPT Play trên máy tính Mac, người dùng có thể đăng nhập với giao diện di động và sử dụng đầy đủ tính năng. Đặc biệt, các trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh có thêm tùy chọn xem đầy đủ độ phân giải. Màn đối đầu giữa Arsenal và Bournemouth là sự kiện đầu tiên khán giả có thể xem theo cách này trên máy tính tại Việt Nam.

Định dạng này cũng giúp khán giả có thể vừa xem và đọc bình luận, tương tác tiện lợi hơn trên TV hay điện thoại.

Tuy nhiên, tùy chọn chạy app iPad trên MacBook cũng tồn tại một số điểm trừ. Phần mềm chỉ hỗ trợ tỉ lệ của máy tính bảng Apple, dẫn đến việc không thể chiếu toàn màn hình, tồn tại các phần viền đen xung quanh nội dung. Lúc khởi động, việc mở app và chạy video có thể phát sinh một số lỗi. Ngoài ra, người dùng máy tính Windows vẫn chưa có phương án xem độ phân giải cao.

Hùng Phi

EPL Nam Định David Pogue 720p 1080p Digital Rights Management FPT Play

