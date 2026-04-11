Samsung lội ngược dòng

Samsung lấy lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong quý I/2026 nhờ doanh số nổi trội của dòng Galaxy S26, trái ngược với tình hình ảm đạm của toàn ngành.

Theo báo cáo mới nhất của Omdia, Samsung đã lấy lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong quý I/2026. Lượng đặt trước Galaxy S26 tăng hơn 10% so với Galaxy S25, bất chấp một số chậm trễ trong chu kỳ làm mới dòng máy tầm trung. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh toàn ngành đang chịu áp lực lớn từ chi phí linh kiện tăng mạnh.

Trong quý I, thị trường smartphone toàn cầu tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua dự báo của giới chuyên gia. Tuy nhiên, con số này phần lớn đến từ việc các hãng đẩy hàng tồn kho vào kênh phân phối trước khi giá linh kiện tăng mạnh.

Apple cũng có quý kinh doanh thuận lợi với doanh số iPhone 17 ổn định dù gặp một số gián đoạn nguồn cung. Song, Apple và Samsung là 2 trường hợp ngoại lệ của toàn ngành.

Phần lớn hãng Android còn lại đang chịu áp lực cả về sản lượng lẫn biên lợi nhuận, khiến họ buộc phải thu hẹp danh mục và ra ít sản phẩm mới hơn.

Điều giúp Samsung trụ vững là chiến lược tập trung vào flagship khi nhu cầu phân khúc cao cấp vẫn ổn định. Trong khi các hãng tầm trung và thấp đang chịu thiệt hại nặng nhất từ khủng hoảng chip, gã khổng lồ Hàn Quốc có lợi thế từ mối quan hệ chuỗi cung ứng lâu dài và khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn. Galaxy S26 ra mắt đúng thời điểm và tạo được lực kéo đáng kể, đủ bù đắp cho sự chậm trễ ở dòng tầm trung.

Tuy vậy, bức tranh tổng thể của ngành lại kém lạc quan hơn nhiều. Giá DRAM di động và NAND flash đã tăng khoảng 90% trong quý I/2026. Omdia dự báo mức tăng trong quý II/2026 sẽ vào khoảng 30%, làm tăng đáng kể chi phí sản xuất trên mỗi thiết bị.

"Điều tệ nhất vẫn chưa đến khi áp lực chi phí đang đè nặng lên chuỗi giá trị smartphone. Các hãng hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá khi áp lực chi phí ngày càng lớn", Runar Bjorhovde, chuyên gia phân tích tại Omdia nhận định.

Ngoài ra, Omdia dự báo thị trường smartphone toàn cầu sẽ giảm khoảng 15% trong tổng thể năm 2026. Phân khúc dưới 100 USD chịu thiệt hại nặng nhất với mức giảm dự kiến lên tới 31%. Ngược lại, phân khúc trên 800 USD được dự báo tăng nhẹ 4%.

Trong bối cảnh hiện tại, lợi thế của Samsung so với phần còn lại của smartphone Android sẽ tiếp tục được kéo giãn trong các quý tới. Những công ty tập trung vào phân khúc giá rẻ với biên lợi nhuận mỏng sẽ đối mặt với rủi ro cao nhất, trong khi Samsung và Apple tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ở phân khúc cao cấp.