Ai sẽ mua robot hút bụi đắt tiền?

Sản phẩm làm sạch giá rẻ thường gặp vấn đề về khả năng vận hành độc lập, cần con người hỗ trợ. Khách hàng trả nhiều tiền hơn để nhận được thiết bị tự động hoàn toàn.

Robot cao cấp có trạm sạc sấy giẻ, camera né vật thể, lực hút mạnh và làm sạch được khe, kẽ.

Sau những năm đầu tập trung ở phân khúc cao cấp, các sản phẩm tầm trung và hãng mới tham gia đang kéo giá robot hút bụi, lau sàn xuống. Không cần trên 20 triệu đồng cho sản phẩm dọn dẹp tự sấy giẻ, hút nước bẩn và gom bụi trong hộc chứa.

Dẫu vậy, các hãng vẫn cập nhật biên bản cao cấp của thiết bị này. Dreame vừa bán ra chiếc X60 Ultra, giá 30 triệu đồng cũng để phục vụ duy nhất tác vụ dọn dẹp. Nhiều người dùng chưa có trải nghiệm với mặt hàng này có thể khó phân biệt đưa ra lựa chọn sản phẩm phù hợp giữa ma trận robot lau nhà hiện đại.

Tuy vậy, dòng thiết bị cao cấp có thông số tốt, đáp ứng được việc dọn dẹp trên diện tích lớn và môi trường phức tạp. Chính khả năng xử lý trường hợp khó khiến chúng đắt và đáng giá. Khi trả ít tiền hơn, người dùng phải chấp nhận việc sản phẩm vướng vật thể, không làm sạch được không gian đặc thù hay quá rộng.

Robot 30 triệu khác gì loại 10 triệu đồng?

Để hoạt động, những linh kiện cốt lõi của robot hút bụi thường tương đồng về kết cấu. Sản phẩm phải có nhiều camera xung quanh để xác định vị trí đồng thời né tránh vật thể, tránh kẹt. Các nhà sản xuất Trung Quốc chọn giải pháp quét 3D bằng ánh sách (LiDAR) nhằm vẽ lại bản đồ 3D, cho phép máy ghi nhận không gian trong thời gian thực.

Về bộ phận làm sạch thường gồm 3 thành phần chính. Chổi quét gom rác, con lăn hút bụi và giẻ lau. Với kết cấu phần trạm sạc, bắt buộc phải có bộ phận cấp nước sạch và chất bẩn trong quá trình làm sạch.

Là thiết bị đắt tiền, dòng Dreame X60 Ultra rất mỏng. Khi ẩn đi cụm cảm biến LiDAR, nó dày dưới 8 cm. Điều này tăng các vùng mặt bằng mà sản phẩm có thể tiếp cận. Công nghệ vốn được thiết kế để chui gầm tủ, ghế. Sản phẩm cũng có công suất hút đến 36.000 Pa, cao như những thiết bị chuyên hút bụi cầm tay.

Sản phẩm cũng có cánh tay vươn ra từ thân, với cả chổi quét và con lăn làm sạch. Điều này cho phép thiết bị tiếp cận các kẽ, góc tường. Con lăn chính của máy là dạng chổi kép Hypersteam 2.0, là hình côn thay vị trụ tròn. Tác dụng chính nhằm hạn chế rối tóc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch. So với các dòng robot giá rẻ, giẻ lau của thiết bị dày, xoay nhanh và có lực ép xuống sàn mạnh hơn. Nó còn được cung cấp thêm nhiệt, nhằm ứng phó với các loại vết bẩn khô.

Không gian phù hợp

Nhìn chung, người dùng ít trải nghiệm với robot hút bụi, lau nhà sẽ không nhìn ra khác biệt về mặt công năng giữa sản phẩm đắt tiền với thiết bị tầm trung. Một model tầm giá 10 triệu đồng hiện có thể vẽ bản đồ, tự hút và lau theo lịch. Nó cũng có thể tự giặt, sấy giẻ tự động và hút bụi khỏi thân sau mỗi đợt làm việc. Đây cũng là những gì khách hàng cần khi bỏ tiền mua robot hút bụi.

Thực tế, sản phẩm giá rẻ có giới hạn công nghệ hoặc bị cắt giảm thành phần. Chúng tưởng chừng không ảnh hưởng đến trải nghiệm chính. Thực tế, đó là cách phân biệt giữa model bình dân và robot đắt tiền. Những model giá rẻ thường vận hành “bán tự động” thay vì độc lập như cách khách hàng mong muốn.

Những vấn đề tồn đọng gồm không tự pha nước lau, hay vướng, kẹt vật thể trong quá trình làm sạch. Tóc cũng bị dính trong các bộ phận chổi lau chính, dẫn đến dừng hoạt động. Các khe, kẽ trong nhà cũng không thể được làm sạch hoàn toàn vì giới hạn vật lý của chổi xoay. Tổng thể, người dùng sẽ phải vệ sinh, chăm sóc, gỡ rối hay lau lại các khu vực robot không làm sạch.

Model đắt tiền như Dreame X60 Ultra có hệ thống cảm biến và camera phức tạp hơn những model giá rẻ. Kết hợp với công nghệ nhận diện AI đời mới, đèn chiếu hồng ngoại, nó có thể tự đưa ra quyết định khi gặp vật thể, xác định chính xác chất liệu, chọn né tránh hay đi qua. Máy học còn phát hiện bề mặt để chọn chế độ làm sạch phù hợp. Khi dùng hàng ngày, khi đi qua khu vực nhiều bụi hay có chất lỏng, robot dừng lại lâu hơn để vệ sinh sâu.

Việc dùng nước ấm 40-60% hỗ trợ phân rã các vết bẩn khô trên sàn. Đây là phần sản phẩm bình dân thường bỏ qua.

Đế sạc của thiết bị có nhiều công nghệ. Bộ phận gia nhiệt bằng kim loại sấy đến 100 độ C, giúp làm khô giẻ nhanh và chống vi khuẩn gây mùi khó chịu. Nó cũng tự pha nước lau sàn thay vì để người dùng làm thủ công.

Ai nên đầu tư?

Với giá 30 triệu đồng, bằng 3 máy robot làm sạch giá rẻ, Dreame X60 Ultra phục vụ khách hàng có nhu cầu cao, muốn một thiết bị tự động hoàn toàn. Nó phù hợp với những ngôi nhà không gian rộng, nhiều bệ bậc gây khó cho sản phẩm khác. Phần chân nâng phụ giúp robot vượt được những bề mặt cao đến gần 9 cm.

Lực hút 36.000 Pa thừa với những không gian nhỏ, chỉ gồm gạch hoặc lát gỗ. Động cơ này vốn được sinh ra phục vụ những khu vực thảm phức tạp hoặc căn nhà rộng lớn.

Tuy vậy, sản phẩm đắt tiền không hẳn xử lý được toàn bộ vấn đề. Thân máy nhỏ khiến hộp đựng rác bị thu hẹp. Điều này làm cho chu trình bị gián đoạn nếu bộ phận đầy. AI cũng “cầu toàn” quá mức, thường chọn tránh xa vật thể để không bị mắc kẹt. Cách xử lý vô tình để lại nhiều phần diện tích không được tiếp cận.

Đối thủ chính của Dreame vẫn là hai người đồng hương Roborock và Ecovacs. Mẫu Saros 20 tiệm cận X60 nhưng không có làm sạch bằng nước ấm, hiện giá khoảng 28 triệu đồng. X11 Omni rẻ hơn, đổi lại lực hút tối đa thấp hơn cả Dreame và Roborock.