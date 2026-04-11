Sự thật về app 'giả mọi số điện thoại'

  • Thứ bảy, 11/4/2026 15:20 (GMT+7)
Công cụ giả mạo số điện thoại xuất hiện trên AppStore gây hoang mang khi có thể tạo các cuộc gọi đến như thật, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để mạo danh, lừa đảo.

Gần đây, trên mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền các bài đăng cảnh báo về một ứng dụng tạo lập cuộc gọi qua Internet. Đáng nói, công cụ này có thể được sử dụng để giả mạo số máy gọi đi. Trên thiết bị người nhận, cuộc gọi đến sẽ hiển thị dưới dạng tên gọi nếu số đã được lưu trong danh bạ.

Thực tế, cách tạo các cuộc gọi ảo với số điện thoại tùy chỉnh là một phần của công cụ VoIP (Voice over Internet Protocol). Theo FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ) hành vi giả mạo số điện thoại (Caller ID Spoofing) lợi dụng lỗ hổng trong cách mà mạng viễn thông truyền thống (PSTN) giao tiếp với các giao thức VoIP.

Phần mềm tổng đài ảo hoặc một nhà cung cấp dịch vụ VoIP dễ dãi cung cấp tùy chọn điền bất kỳ dãy số nào vào trường From: khi khai báo cuộc gọi. Ở bước tiếp theo, nó được chuyển hướng từ Internet sang mạng di động truyền thống. Tuy nhiên cổng theo dõi thường không có phương án để xác định trường dữ liệu From: (đại diện cho số gọi đi) có phải chính chủ. Qua đó, nhà mạng trực tiếp hiển thị số điện thoại đó trên máy người nghe.

Việc thay đổi CallerID không hoàn toàn bị cấm. Nó vẫn được các tổng đài lớn sử dụng để hiển thị chung một số điện thoại thay vì địa chỉ lẻ của mỗi máy nhân viên. Tuy nhiên, việc lạm dụng giao thức này nhằm mục đích gây nhầm lẫn, lừa đảo, bị cấm ở nhiều nước.

Google hay Apple cũng không chấp nhận để phần mềm lừa dối người dùng hoặc tạo điều kiện cho hành vi không trung thực, bao gồm cả việc giả mạo thông tin liên lạc để lừa đảo. Do vậy, việc tồn tại ứng dụng trên AppStore cho phép thực hiện dịch vụ nói trên gây hoang mang.

Theo mô tả, phần mềm không trực tiếp nhắc đến việc giả mạo số điện thoại. Nó được quảng cáo với chức năng thay đổi giọng nói khi gọi điện, nhằm mục đích đùa giỡn, gây bất ngờ. Đây cũng là phần mềm trả phí, tính tiền trên mỗi phút sử dụng.

Vào tháng 2/2025, bà P.T.H ở phường Cửa Lò (trước đây là phường Nghi Hương, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 700 triệu.

Cụ thể, đối tượng lừa đảo đã sử dụng công nghệ caller ID spoofing để gọi điện đến mà hiện số điện thoại lên như số điện thoại chính thức của công ty điện lực. Vì đối tượng liên tục hối thúc và đe dọa cắt điện nếu không nhanh chóng thanh toán nên người phụ nữ này đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, cài ứng dụng được gửi qua Zalo giả mạo app của công ty điện lực, qua đó mã độc bị cài lên điện thoại.

Hùng Phi

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

