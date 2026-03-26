Cách nâng điểm IELTS Speaking, Writing lên 7.0

Để đạt IELTS Speaking, Writing 7.0, thí sinh cần hiểu cấu trúc bài thi, luyện nói trong bối cảnh thực tế và phát triển ý tưởng logic.

Hơn 3.5 triệu bài thi IELTS được thực hiện mỗi năm trên toàn cầu. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nhiều thí sinh có điểm IELTS tổng thể khá tốt nhưng vẫn “dậm chân” ở mức 6.0-6.5 trong hai kỹ năng Speaking (Nói) và Writing (Viết).

Theo các chuyên gia, vấn đề thường không nằm ở việc thiếu từ vựng hay ngữ pháp, mà ở cách phát triển ý tưởng và sắp xếp câu trả lời. Để đạt mốc 7.0, người học cần hiểu rõ tiêu chí chấm điểm, thể hiện được tư duy phản biện, trình bày quan điểm mạch lạc, phong thái giao tiếp tự tin thay vì chạy theo những "mẹo" lấy điểm tức thời.

Đừng học thuộc

Với kỹ năng Speaking, theo ông Adam Diaa, chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh, để đạt điểm cao, thí sinh phải nắm rõ cấu trúc bài thi, đồng thời phải luyện nói trong nhiều bối cảnh thực tế.

Bài thi Nói kéo dài khoảng 11-14 phút, gồm ba phần: Giới thiệu, bài nói cá nhân về một chủ đề cho sẵn và thảo luận. Phần đầu xoay quanh các chủ đề quen thuộc như quê quán, sở thích hay công việc. Chuyên gia khuyên thí sinh đừng chỉ trả lời ngắn gọn, hãy cung cấp thêm thông tin thú vị.

Phần hai yêu cầu thí sinh chuẩn bị trong 1 phút và nói liên tục khoảng 2 phút. Bí quyết khi chuẩn bị là không viết cả câu, hãy sử dụng ghi chú dạng lưới: Chia tờ giấy nháp thành các ô tương ứng với các câu hỏi gợi ý (ai, ở đâu, cái gì, tại sao) và chỉ điền từ khóa. Cách này giúp bạn duy trì mạch tư duy logic mà không bị phụ thuộc vào văn bản.

Phần cuối là cuộc thảo luận mở về những vấn đề xã hội mang tính khái quát hơn. Bạn cần đưa ra quan điểm cá nhân và phân tích, suy luận. Chuyên gia khuyên hãy tư duy theo đoạn văn giống như kỹ năng Viết: đưa ra chủ đề, lý lẽ, bằng chứng và ví dụ.

Ông Adam Diaa cho hay bài nói thường được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chính: độ trôi chảy và mạch lạc (nói với tốc độ bình thường khoảng 130-170 từ/phút), vốn từ vựng, ngữ pháp và phát âm.

Một trong những rào cản lớn nhất của người Việt là thói quen phát âm từ cổ họng (ngôn ngữ có thanh điệu). Khi chuyển sang tiếng Anh - ngôn ngữ chú trọng vào trọng âm và sự vận động của cơ hàm - thí sinh thường bị cứng khẩu hình, dẫn đến phát âm không tự nhiên.

Để khắc phục, thay vì học thuộc lòng câu trả lời, thí sinh nên luyện cách mở rộng ý tưởng bằng phương pháp 5W1H (What, Where, When, Why, Who, How). Ví dụ, thay vì chỉ nói “I like swimming”, người học có thể giải thích thêm khi nào, ở đâu và vì sao mình thích hoạt động này.

Điều quan trọng nhất trong IELTS Speaking không phải là nói thật nhanh hay dùng từ quá phức tạp, mà là trả lời tự nhiên, rõ ràng và có nội dung cụ thể.

Nhiều thí sinh mất điểm vì viết vội

Với phần Writing (Viết), ông Andy Milner, Quản lý học thuật Hội đồng Anh, cho biết sự khác biệt giữa 7.0 và các mức điểm thấp hơn là ở khả năng phát triển ý tưởng một cách đầy đủ và logic.

Phần thi này gồm hai nhiệm vụ: Task 1 yêu cầu mô tả thông tin học thuật (20 phút, 150 chữ) và Task 2 là một bài luận (40 phút, 250 chữ).

Chuyên gia chỉ ra nhiều người nghĩ Task 1 trông giống một bài luận, nhưng thực tế nó chỉ là một phần của bài viết học thuật. Nhiều người vội vã viết ngay mà không dừng lại để suy nghĩ và phân tích dữ liệu, dẫn đến việc chọn sai thông tin nổi bật.

Lời khuyên là hãy tuân thủ cấu trúc chuẩn. Đồng thời, thí sinh phải đảm bảo tính khách quan trong việc mô tả dữ liệu, không được phép lồng ghép ý kiến cá nhân.

Trong khi đó, Task 2 kiểm tra khả năng phân tích, lập luận và bảo vệ quan điểm. Nếu thí sinh không trả lời đúng yêu cầu đề bài hoặc xây dựng bài viết kém, họ có thể mất tới 50% số điểm, dù ngữ pháp và từ vựng tốt.

Thách thức lớn nhất ở phần này là hình thành và kết nối ý tưởng. Với những thí sinh trẻ, ít trải nghiệm, cách đơn giản là tưởng tượng về quan điểm của một người có cá tính mạnh để tìm góc nhìn cho bài viết.

Chuyên gia cũng nhắc thí sinh hãy dành ít nhất 5 phút để lập dàn ý trước khi viết. Một dàn ý tốt sẽ giúp bạn viết nhanh hơn, logic hơn và ít mắc lỗi ngữ pháp hơn.