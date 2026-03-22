Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh có IELTS vẫn chiếm nhiều ưu thế

Giữa những thay đổi về quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn có nhiều lợi thế.

Học sinh thi IELTS. Ảnh: Tạo bởi AI.

Trong nhiều năm trở lại đây, chứng chỉ IELTS ngày càng phổ biến trong xét tuyển đại học. Bước vào mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường tiếp tục duy trì hoặc mở rộng phương thức xét tuyển kết hợp với IELTS.

Điều này khiến nhóm thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn nắm giữ nhiều lợi thế trong cuộc đua vào đại học.

Lợi thế lớn nhưng không còn là "thẻ bài" duy nhất

Tại Ngày hội IELTS Fair 2026 do Hội đồng Anh tổ chức ngày 22/3 ở Hà Nội, bà Nghiêm Bảo Anh, giảng viên Đại học RMIT, nhận định việc sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học tại Việt Nam đang trở nên phổ biến, phản ánh hai xu hướng tất yếu của giáo dục hiện đại.

Một mặt, các trường đại học đang đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế, trong đó năng lực ngoại ngữ của sinh viên được xem là điều kiện tiên quyết để tiếp cận tri thức toàn cầu. Mặt khác, IELTS đã khẳng định được vị thế là một thước đo chính xác và khách quan, giúp các cơ sở đào tạo đánh giá thực chất khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh trong môi trường học thuật chuyên sâu.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, năm 2026, nhiều trường vẫn tiếp tục dùng IELTS để quy đổi điểm tiếng Anh hoặc kết hợp với các phương thức khác như điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức quy đổi sang điểm Tiếng Anh thấp nhất từ 4.0 IELTS và phổ biến từ mức 5.0. Bộ GD&ĐT điều chỉnh bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Do đó, nhiều trường đã giảm nhẹ mức điểm quy đổi. Ví dụ, 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh mức IELTS từ 7.5 trở lên mới được tính 10 điểm, thay vì từ 7.0 như năm trước. Hay tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, thay vì được 8,5 điểm như dự kiến.

Ngoài quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường cho biết sẽ cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ này, tối đa 1,5 điểm. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT quy định chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời

Như vậy, quy chế mới của Bộ GD&ĐT đã có những điều chỉnh nhằm tạo công bằng hơn cho thí sinh. Các em cần nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường để có chiến lược hợp lý.

Thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS có nhiều ưu thế, song bà Bảo Anh khuyên các em không nên coi IELTS là yếu tố duy nhất mà cần kết hợp với việc rèn luyện năng lực tư duy và các môn học khác để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học mong muốn.

Bên cạnh đó, bà Nghiêm Bảo Anh cũng khuyến nghị học sinh không nên coi IELTS chỉ là mục tiêu ngắn hạn phục vụ tuyển sinh. Theo bà, đây còn là công cụ giúp việc học trở nên hiệu quả hơn. Với nền tảng IELTS từ 6.5 trở lên, sinh viên có thể thích nghi tốt với các học liệu, giáo trình và bài tập tình huống bằng tiếng Anh ở bậc đại học.

"Chứng chỉ này còn giúp các em xây dựng nền tảng tư duy, sự tự tin trong việc làm bài tiểu luận, thuyết trình hoặc phản biện trong môi trường đại học", bà Bảo Anh chia sẻ.

Độ tuổi phù hợp để học IELTS

Dù IELTS mang lại nhiều lợi thế, thực tế không ít gia đình đang cuốn vào cuộc đua luyện thi từ bậc tiểu học hoặc đầu cấp hai. Chia sẻ về vấn đề này, bà Nghiêm Bảo Anh khuyến cáo học sinh cần một lộ trình rõ ràng, phù hợp với năng lực thay vì ép chín quá sớm.

"Hãy duy trì thói quen tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày qua tin tức, sách báo, âm nhạc một cách đều đặn. Khi có nền tảng tốt từ cấp 2, việc luyện thi IELTS ở cấp 3 sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn", bà Bảo Anh khuyên.

Theo bà, học sinh nên bắt đầu làm quen với các định dạng bài thi ngay từ lớp 10. Thời điểm thi lý tưởng là vào học kỳ 2 của lớp 11 . Việc có chứng chỉ trước khi bước vào lớp 12 giúp học sinh tránh áp lực, có nhiều thời gian tập trung cho các kỳ thi khác như đánh giá năng lực hay thi tốt nghiệp THPT.

Bổ sung thêm góc độ kỹ thuật, bà Lê An Giang (đại diện Hội đồng Anh) khuyên thí sinh nên tận dụng các nền tảng trực tuyến và kỳ thi thử để làm quen cấu trúc đề và giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, với tính năng One Skill Retake (thi lại một kỹ năng), thí sinh cần lưu ý tuyệt đối về hạn định 60 ngày. "Nhiều em mắc sai lầm khi đăng ký sát ngày cuối cùng để tận dụng thời gian ôn tập. Đây là rủi ro cực lớn vì sau 60 ngày, hệ thống sẽ tự động đóng lại, khiến thí sinh mất hoàn toàn cơ hội cải thiện điểm số", bà Giang nhấn mạnh.