Cách hồi sinh thương hiệu 'Transformers'

Thoát khỏi vòng lặp tiền truyện: Sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ trên toàn cầu, song Transformers lại sa lầy vào việc "vắt sữa" thương hiệu. Đoạn kết Rise of the Beasts (2023) thiết lập phần mở đầu cho Transformers (2007). Chưa kể, phần mở đầu Rise of the Beasts (2023) lại tiếp nối câu chuyện của Bumblebee (2018). Tuy nhiên, một bộ phim độc lập không phụ thuộc vào tiền truyện hay hậu truyện. Điều này sẽ giúp loạt phim mở rộng tệp khán giả.