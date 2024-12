Hyun Bin biết ơn Son Ye Jin

Trong chương trình You Quiz on the Block, Hyun Bin chia sẻ về bà xã và con trai vừa tròn 2 tuổi. Nam diễn viên tâm sự anh tôn trọng và biết ơn những điều Son Ye Jin đã làm.

Tờ Xports News đưa tin Hyun Bin xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block sắp phát sóng và đề cập đến cuộc sống hôn nhân. Đây là lần đầu tiên Hyun Bin xuất hiện trong một talk show sau 13 năm. You Quiz on the Block cũng là chương trình giải trí đầu tiên anh tham gia kể từ khi kết hôn, có con trai. Do đó, sự xuất hiện của Hyun Bin giúp chương trình thu hút sự quan tâm rất lớn.

Trong talk show, Hyun Bin cho biết anh khá cẩn thận, chỉn chu trong vấn đề trang phục. Quần áo của vợ chồng anh thường có mùi hương anh đào mà cả hai ưa thích. Hai người cũng thích tập luyện để giữ gìn vóc dáng.

Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai cách đây không lâu. Ảnh: News1.

Về con trai, Hyun Bin hạnh phúc chia sẻ bức ảnh chụp bàn tay dễ thương của cậu bé và cho biết con trai vừa mừng sinh nhật 2 tuổi. Sau đó, anh nói: “Vợ tôi nói cô ấy muốn con trai trông giống cô ấy. Nhưng tôi cũng muốn con trai giống tôi”. Qua chương trình, Hyun Bin cũng bày tỏ tình cảm chân thành với bà xã Son Ye Jin: “Tôi tôn trọng và biết ơn những điều cô ấy làm cho tôi”.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào tháng 3/2022 và chào đón con trai vào tháng 11 cùng năm.

Ngày 17/4, tờ Ettoday đưa tin Son Ye Jin tham gia một sự kiện tại Đài Loan với bộ váy hồng thanh lịch, đơn giản. Trong sự kiện, nữ diễn viên tiết lộ kể từ khi sinh con cô không có thời gian dành cho bản thân.

Cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Tận dụng khoảng thời gian ngắn khi con ngủ, Son Ye Jin chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục để luôn giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất. Khi được hỏi về bí quyết chống lão hóa, bà xã Hyun Bin tiết lộ điều quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc da của cô là nhiệt độ và độ ẩm. Nếu nhiệt độ quá cao dễ khiến da nhạy cảm và khô. Do đó, cô thường sử dụng mặt nạ làm mát để hạ nhiệt và thoa kem dưỡng ẩm.