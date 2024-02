'Deadpool & Wolverine' có cứu được MCU?

Trong năm 2024, Marvel Studio quyết định đặt hết niềm tin vào "Deadpool & Wolverine". Sự thành bại của tác phẩm ảnh hưởng lớn đến chiến lược của hãng phim trong tương lai.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, vũ trụ siêu anh hùng Marvel đã trở thành một trong những đế chế điện ảnh hùng mạnh bậc nhất Hollywood. Song kể từ khi bước sang giai đoạn 4, mọi thứ đang có dấu hiệu chững lại.

Trong năm 2023, ngoại trừ Guardians of the Galaxy 3, hai tác phẩm còn lại của Marvel là Ant-Man and the Wasp: Quantumania và The Marvels đều có mức doanh thu thấp kỷ lục.

Đứng trước tình cảnh đó, Marvel đã quyết định đặt trọn niềm tin vào Deadpool & Wolverine. Đây cũng là dự án điện ảnh duy nhất của hãng phim trong năm 2024.

Trọng trách vực dậy MCU

Trong 3 giai đoạn đầu tiên, Marvel Studios mỗi năm chỉ ra mắt từ 2 đến 3 dự án. Tuy nhiên trong giai đoạn 4 và nửa đầu giai đoạn 5, hãng đã phát hành tới 10 tác phẩm điện ảnh chỉ trong 3 năm, bên cạnh nhiều series truyền hình. Chính việc đẩy nhanh tốc độ sản xuất khiến chất lượng các bộ phim giảm đi trông thấy.

4 trong tổng số 10 phim được phát hành từ sau Endgame (2019) là Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), Eternals (2021), The Marvels (2023) và Thor: Love and Thunder (2022) lần lượt có điểm Rotten Tomatoes đứng chót trong số các phim thuộc cùng vũ trụ.

Những tác phẩm kể trên bị đánh giá vừa hời hợt trong việc đổi mới motif siêu anh hùng đã lỗi thời, vừa thiếu chỉn chu ở mảng VFX (kỹ xảo điện ảnh). Thêm vào đó, việc giới thiệu quá nhiều siêu anh hùng cũng khiến mạch truyện của MCU trở nên hỗn loạn, khó nắm bắt.

The Marvels có doanh thu thấp kỷ lục.

Để ngăn chặn đà tụt dốc đó, Bob Iger - giám đốc điều hành của Disney tuyên bố Marvel sẽ tập trung vào chất lượng thay vì số lượng phim trong tương lai. Hãng đã mạnh dạn trì hoãn, thậm chí hủy bỏ thời điểm phát hành của một vài tác phẩm chưa đảm bảo chất lượng như mong muốn.

Trong năm 2024, Deadpool & Wolverine là dự án điện ảnh duy nhất của hãng phim. Với sự trở lại của hai biểu tượng siêu anh hùng ăn khách bậc nhất là Deadpool của Ryan Reynolds và Wolverine của Hugh Jackman, tác phẩm được kỳ vọng sẽ vực dậy doanh thu phòng vé, kết nối các tuyến truyện đang rời rạc trong giai đoạn 4 và 5 của MCU.

Với tính cách dị biệt, Deadpool hoàn toàn có thể thổi một làn gió mới vào vũ trụ siêu anh hùng đang dần trở nên nhàm chán. Deadpool & Wolverine cũng là tác phẩm đầu tiên của Marvel được gắn nhãn R. Đây được xem là một thử nghiệm táo bạo bởi trước đó, đa số phim siêu anh hùng của hãng đều được gắn nhãn PG-13 (trên 13 tuổi), nhằm mục đích phủ rộng tệp khán giả hết sức có thể.

Thêm vào đó, với việc Marvel tập trung vào một dự án điện ảnh duy nhất trong năm nay, Deadpool & Wolverine được giới quan sát kỳ vọng cao về chất lượng. Thậm chí, nhiều cây bút nổi tiếng còn mong đợi tác phẩm có thể sánh ngang với Black Panther (2018) hay Spider-Man: No Way Home (2021), những phim siêu anh hùng hay nhất từng được “nhà Chuột” làm ra.

Daniel Richtman - một cây viết có sức ảnh hưởng tại Hollywood hé lộ Deadpool & Wolverine sẽ trở thành một trong những phim quan trọng nhất của MCU. Bên cạnh mục tiêu vực dậy phòng vé, tác phẩm còn giúp dàn dựng các sự kiện trong Avengers: Secret Wars (2027) và điểm kết của Multiverse Saga. Deadpool sẽ được "quy hoạch" để trở thành nhân vật quan trọng bậc nhất vũ trụ điện ảnh Marvel trong tương lai.

Deadpool & Wolverine là phim điện ảnh duy nhất của MCU trong năm 2024.

Tiềm năng phòng vé

Mới đây, trailer của Deadpool & Wolverine trở thành trailer có tổng lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất mọi thời, với 365 triệu lượt. Giới chuyên gia Hollywood dự đoán bộ phim có thể cán mốc 1 tỷ USD , thậm chí vượt mặt Joker (2019) để trở thành tác phẩm gắn nhãn R ăn khách nhất mọi thời đại. Tiềm năng phòng vé kể trên đến từ việc Deadpool & Wolverine đánh dấu sự trở lại của hai thương hiệu siêu anh hùng ăn khách hàng đầu thế giới.

Đối với Deadpool, khi có bộ phim riêng đầu tiên vào năm 2016, tác phẩm được xem là cuộc cách mạng với thể loại siêu anh hùng vốn đã đi theo motif quen thuộc. Điểm gây ấn tượng của Deadpool nằm ở cá tính lập dị, khác biệt hoàn toàn với hình mẫu người hùng thường thấy. Thêm vào đó, những câu bông đùa mang chất “hài đen” cũng gây hứng thú với đối tượng khán giả trưởng thành.

Thành công trên mặt trận thương mại cho thấy khán giả yêu thích nhân vật phản anh hùng này nhiều thế nào. Hai phần Deadpool đầu tiên có doanh thu lần lượt là 782,6 triệu USD và 785,8 triệu USD , giúp cả hai leo lên top phim gắn nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời, trước khi bị vượt qua bởi Joker (2019) và Oppenheimer (2023).

Deadpool & Wolverine giàu tiềm năng thương mại dù bị dán nhãn R.

Teaser mới đây còn khẳng định Deadpool dưới bàn tay của “nhà Chuột” vẫn giữ được nét đặc trưng của nhân vật này trong comic (truyện tranh), lẫn trong cả hai phần phim được sản xuất bởi 20th Century Fox trước đó.

Trước một Deadpool đông đảo người hâm mộ, sức hút của Wolverine cũng không hề kém cạnh. Kể từ khi mở ra kỷ nguyên dòng phim siêu anh hùng với X-Men (2000), gã người sói được thủ vai bởi Hugh Jackman đã trở thành một phần trong văn hóa đại chúng. Và dù đã có một kết thúc trọn vẹn trong Logan (2017), khán giả vẫn không khỏi mong đợi bộ vuốt Adamantium tái xuất trên màn bạc.

Ngoài ra, các chuyên gia dự đoán việc bị gắn nhãn R cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tiềm năng thương mại của tác phẩm. Cả Deadpool và Wolverine đều là những thương hiệu siêu anh hùng lâu đời. Những khán giả lớn lên cùng họ giờ đây đã trưởng thành, có mưu cầu trải nghiệm nặng đô, mới mẻ hơn thay vì những motif siêu anh hùng an toàn và cũ kỹ.

Bằng chứng nằm ở các tác phẩm mới đây nhất của bộ đôi này. Deadpool 2 và Logan vẫn giành thắng lợi rực rỡ tại phòng vé, dù bị gắn nhãn tương tự.