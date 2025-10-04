Cách hít thở đơn giản cải thiện hơn 90 vấn đề sức khỏe

Chỉ với 10-30 phút mỗi ngày, kỹ thuật “thở cộng hưởng” được ThS.BS Đoàn Nhật Trung giới thiệu có thể giúp ổn định huyết áp, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Kỹ thuật hít thở cộng hưởng được ThS.BS Đoàn Nhật Trung giới thiệu cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: Freepik.

Tại buổi ra mắt sách Hơi thở ban sơ - Quà quý trời ban sáng 4/10 ở TP.HCM, ThS.BS Đoàn Nhật Trung chia sẻ về phương pháp thở cộng hưởng (resonant breathing) mà ông xem là “chìa khóa gỡ rối” cho hơn 90 vấn đề sức khỏe phổ biến.

Khác với yoga hay khí công phức tạp, thở cộng hưởng là phương pháp thở đơn giản nhưng hiệu quả cao, đủ an toàn cho cả bệnh nhân mạn tính lẫn người muốn nâng cao sức khỏe tổng thể, theo BS Trung.

Ông cho biết kỹ thuật này dựa trên nguyên tắc điều hòa nhịp sinh học của cơ thể thông qua hơi thở đều đặn, chậm rãi. Nhịp thở lý tưởng là 5-6 chu kỳ/phút, tương đương mỗi chu kỳ 10-12 giây (có thể bắt đầu từ 3-5 giây rồi tăng dần).

Người tập cần hít vào bằng mũi, bụng phình nhẹ; thở ra nhẹ nhàng, bụng xẹp xuống. Tất cả cần được thực hiện trong trạng thái thư giãn, không gồng vai hay hóp ngực.

Trong sách, ThS.BS Đoàn Nhật Trung cho rằng cách thở không mong cầu sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho sức khỏe. Ảnh: A.T.

Mỗi lần tập nên kéo dài 10-30 phút, thực hiện 1-3 lần/ngày, đặc biệt hiệu quả vào sáng sớm, trước khi ngủ hoặc khi căng thẳng. Có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ như HeartRate+, Breath+Coherence hoặc thiết bị đo nhịp tim, SpO₂ để theo dõi hiệu quả tập luyện.

“Chỉ với vài phút tập thở đúng, huyết áp, nhịp tim, chỉ số SpO₂ đều có thể cải thiện rõ rệt. Miễn còn thở thì còn gỡ, còn thở sai thì bó tay”, bác sĩ Đoàn Nhật Trung chia sẻ.

Một số dấu hiệu cho thấy người bệnh đang thở đúng là cảm giác nhẹ người, nhịp tim chậm lại, buồn ngủ (dấu hiệu hệ phó giao cảm hoạt động). Ngược lại, nếu thấy gắng sức, choáng, thở nhanh hay căng thẳng thì nên dừng lại và điều chỉnh nhịp.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người bệnh mạn tính hoặc đang hồi phục. Quan trọng nhất, theo bác sĩ Trung, là duy trì sự tiết kiệm năng lượng và không mong cầu kết quả khi thở, chỉ cần đều đặn và đúng nhịp, cơ thể sẽ tự phục hồi theo cơ chế tự nhiên.