Những phụ nữ kiên cường chiến đấu với ung thư vú

Cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” là kết tinh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành bền bỉ với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú.

Ra mắt sách “Chúng tôi đó – Phụ nữ kiên cường”. Ảnh: P.Lan

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) ra mắt cuốn sách ảnh Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hoàng Thu Hà cho biết, điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường không chỉ nằm ở nghệ thuật nhiếp ảnh, hay những trang in đẹp đẽ, mà chính là ở sức mạnh tinh thần mà nó gửi gắm. Qua từng trang sách, ta bắt gặp 58 gương mặt rạng ngời, 58 nụ cười chứa chan niềm tin.

“Mỗi câu chuyện song ngữ Việt - Anh đi kèm là một lát cắt chân thực của cuộc đời họ, nơi thử thách, nước mắt và cả khát khao sống mãnh liệt cùng hội tụ. Những người phụ nữ kiên cường ấy đã biến nỗi đau thành nghị lực, biến nước mắt thành nụ cười, và thắp lên ngọn lửa niềm tin cho chính mình cũng như cho những người xung quanh”, bà Hoàng Thu Hà nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hoàng Thu Hà phát biểu. Ảnh: Đình Trung.

Cuốn sách là kết tinh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành bền bỉ với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú. Ấn phẩm gồm 58 bức chân dung của những người phụ nữ đang sống chung với ung thư vú, trong đó có 56 thành viên của Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường cùng 2 khách mời đặc biệt là bà Phan Vũ Diễm Hằng (Trưởng nhóm thiện nguyện “ONG CHĂM” chú trọng vào xây dựng ký túc xá và cung cấp quần áo ấm, chăn màn cho các trường nội trú vùng cao) và ca sĩ Lê Hồng Nhung. Cả hai đều là bệnh nhân ung thư vú.

Mỗi bức ảnh được thực hiện miễn phí bởi các nhiếp ảnh gia tâm huyết thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh DLA, nhằm khắc họa vẻ đẹp rạng rỡ, nghị lực và tinh thần lạc quan của từng nhân vật.

Cuốn sách gồm 58 câu chuyện về những phụ nữ nghị lực. Ảnh: P.Lan.

Đi kèm với hình ảnh là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh mộc mạc nhưng đầy xúc cảm, tái hiện hành trình vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa niềm tin và hy vọng. Từ những trang sách, độc giả sẽ thấy rõ rằng ung thư không thể lấy đi khát vọng sống, mà ngược lại, khơi dậy bản lĩnh và sức mạnh kiên cường nơi người phụ nữ đang sống chung với bạo bệnh.

Ấn phẩm sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên cả nước với hy vọng không chỉ là một cuốn sách ảnh thông thường, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên hành trình đối diện với ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

Ra đời vào ngày 22/2/2014 tại Hà Nội, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường được thành lập bởi chính những bệnh nhân ung thư vú với sứ mệnh “cựu binh dìu dắt tân binh” - người đi trước hỗ trợ người đi sau về kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trong cuộc chiến với bệnh tật. Sau 11 năm hoạt động, mạng lưới đã xây dựng được 27 câu lạc bộ tại 27 địa phương, và quy tụ hơn 1.500 thành viên trên cả nước; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và hiểu biết về bệnh và điều trị cho các thành viên, trao tặng 151 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, mạng lưới còn tổ chức 38 buổi chia sẻ nâng cao nhận thức về ung thư vú cho phụ nữ trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và một vài khu công nghiệp; triển lãm ảnh “Nụ cười Phụ nữ kiên cường” (2020); xuất bản sách “Không chiến đấu một mình” (2021)…