Thói quen nhỏ khi ăn có thể 'mở đường' cho ung thư dạ dày

Thói quen ăn cơm mà không nhai kỹ khiến dạ dày quá tải, gây tổn thương mạn tính. Nếu kéo dài, đây có thể là nền tảng dẫn đến viêm và ung thư dạ dày.

Cơm trắng là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm người Việt. Ảnh: Pexels.

Trong bữa cơm hàng ngày, nhiều người có xu hướng nhai qua loa, đặc biệt là cơm - món ăn chính của người Việt. Tuy nhiên, theo sách Dinh dưỡng học bị thất truyền của TS.BS Vương Đào, đây là một thói quen âm thầm gây hại cho dạ dày và nếu kéo dài, có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Sách Dinh dưỡng học bị thất truyền. Ảnh: HHB.

Bình thường, việc nhai kỹ trong khoang miệng giúp nghiền nhỏ thức ăn, giảm bớt gánh nặng cho dạ dày. Nhưng khi ăn cơm mà nhai không kỹ, phần cơm còn gần như nguyên vẹn sẽ được đưa thẳng xuống dạ dày. Cơ quan này vốn không được “thiết kế” để làm công việc nghiền nhỏ thức ăn. Điều này khiến dạ dày phải hoạt động quá sức, dễ dẫn đến tổn thương.

Nếu thói quen này diễn ra trong thời gian dài, dạ dày sẽ rơi vào trạng thái bị tổn thương, dẫn đến viêm dạ dày mạn tính. Theo TS.BS Vương Đào, tình trạng viêm kéo dài không được chữa trị hiệu quả là tiền đề sinh ra tế bào ung thư.

Không chỉ việc nhai cơm không kỹ, nhiều yếu tố khác trong lối sống hiện đại cũng đang âm thầm gây hại cho dạ dày và hệ tiêu hóa nói chung. Tiêu biểu là stress, thức khuya, sử dụng rượu bia, ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Những yếu tố này khiến cơ thể phải tiêu tốn rất nhiều dưỡng chất để phục hồi tổn thương. Khi dinh dưỡng bị thiếu hụt nghiêm trọng, cơ thể sẽ mất khả năng tự phục hồi. Đây cũng là lúc ung thư có khả năng xảy ra.

Một chế độ ăn phòng tránh ung thư dạ dày cần ưu tiên bổ sung đầy đủ đạm, vitamin và khoáng chất, giúp niêm mạc dạ dày có điều kiện phục hồi. Việc ăn thiếu chất kéo dài khiến dạ dày dễ bị tổn thương, viêm loét và hình thành ung thư theo thời gian. Cơ thể chỉ có thể tự chữa lành khi được cung cấp đủ “nguyên liệu” dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, BS Vương Đào cũng khuyến khích mọi người duy trì các thói quen tích cực như ăn chậm, nhai kỹ, tránh rượu bia, giảm stress và ngủ đủ giấc. Loại bỏ thực phẩm công nghiệp, hạn chế độc tố, bảo vệ gan và duy trì tinh thần ổn định là cách toàn diện để giữ dạ dày khỏe mạnh, ngăn ngừa viêm mạn tính và giảm nguy cơ ung thư từ gốc.