Rước ung thư vào người nếu ăn thịt nướng sai cách

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Thói quen nướng thịt quá lửa, để cháy sém hoặc khét có thể tạo ra hai loại chất độc làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, theo cảnh báo trong sách chuyên về dinh dưỡng.

Thịt nướng bị cháy xém hoặc khét sẽ sinh ra hai chất hóa học nguy hiểm có liên quan đến ung thư ruột kết, tụy và tuyến tiền liệt. Ảnh: Pixabay.

Trong cuốn Dinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe, hai chuyên gia dinh dưỡng Lisa Hark và Darwin Deen cảnh báo phương pháp nấu nướng, đặc biệt là nướng thực phẩm quá lửa, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, bao gồm việc tăng khả năng mắc bệnh ung thư.

an thit nuong sai cach anh 1

Sách Dinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe.

Cụ thể, khi nướng thịt trên than hoặc vỉ ở nhiệt độ cao và để món ăn bị cháy sém hoặc khét, sẽ sinh ra hai chất hóa học nguy hiểm: heterocyclic amines (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Đây là những hợp chất đã được các nghiên cứu cho thấy có liên quan đến ung thư ruột kết, tụy và tuyến tiền liệt ở người.

Thói quen nướng thịt phổ biến như để lửa quá lớn, trở mặt chậm hoặc ướp nhiều đường rồi nướng trực tiếp có thể khiến khói bốc lên nhiều, làm thịt dễ bị cháy và rồi tạo điều kiện hình thành các chất độc.

Sách khuyến nghị một số mẹo nấu ăn để giảm thiểu nguy cơ này như dùng lửa vừa, tránh để ngọn lửa bùng lên, không ướp nước xốt quá sớm (vì đường trong xốt dễ cháy khét) và cắt bỏ phần thịt bị cháy trước khi ăn. Ngoài ra, có thể luộc hoặc hấp sơ thịt trước khi nướng để giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với lửa.

Bên cạnh đó, sách cũng khuyên nên giảm tần suất ăn thịt đỏ nướng hoặc thịt chế biến sẵn như xúc xích. Bởi lẽ, những loại thực phẩm này không chỉ chứa chất béo bão hòa mà còn liên quan đến ung thư trực tràng nếu dùng nhiều trong thời gian dài.

Hai tác giả nhấn mạnh bên cạnh việc chọn thực phẩm lành mạnh, cách chế biến cũng đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa ung thư qua chế độ ăn uống. Thói quen nấu nướng không đúng cách, dù tiện lợi hay theo sở thích, đều có thể mang lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe.

Bữa ăn của người Mỹ đã bị thao túng ra sao?

Chỉ dẫn khẩu phần ăn hàng ngày hay tháp dinh dưỡng được xem như tài liệu để thiết kế một bữa ăn hợp lý, có lợi cho sức khỏe. Có điều, chúng đã bị các tập đoàn thực phẩm thao túng.

29:1714 hôm qua

Đức An

