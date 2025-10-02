Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thói quen nhỏ khi ăn nho giúp giảm nguy cơ ung thư

  • Thứ năm, 2/10/2025 08:56 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Nho không chỉ ngon miệng mà còn chứa chất resveratrol trong vỏ có khả năng chống ung thư. Tuy nhiên, nhiều người vô tình vứt bỏ phần quý giá này khi ăn.

Nho là loại trái cây được nhiều người ưa thích nhưng không phải ai cũng biết rằng vỏ nho cũng là phần giàu giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Freepik.

Nho là loại trái cây được nhiều người ưa thích nhưng không phải ai cũng biết rằng vỏ nho cũng là phần giàu giá trị dinh dưỡng. Trong cuốn Dinh Dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe, hai TS Lisa Hark và Darwin Deen khẳng định vỏ nho chứa resveratrol, một hợp chất tự nhiên có khả năng chống viêm, giảm cholesterol và đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

giam nguy co ung thu anh 1

Sách Dinh dưỡng - chìa khóa vàng cho sức khỏe

Resveratrol thuộc nhóm polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, vỏ nho tím còn giàu chất xơ và sắt, những thành phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Tuy nhiên, thói quen bóc vỏ hoặc chỉ uống nước ép nho mà bỏ phần xác và vỏ đang khiến nhiều người vô tình bỏ phí một nguồn dưỡng chất quý giá. Việc ăn cả vỏ, theo khuyến nghị của hai tác giả, là cách đơn giản để hấp thu trọn vẹn các chất bảo vệ cơ thể.

Không chỉ có nho, nhiều loại trái cây khác như táo, ổi, cà chua cũng chứa lượng lớn vitamin và hoạt chất chống oxy hóa ở phần vỏ. Để tận dụng lợi ích này, người dùng nên chọn trái cây sạch, rửa kỹ và ăn cả vỏ nếu có thể.

Thói quen nhỏ như ăn nho không bỏ vỏ, nếu được duy trì đều đặn, có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có ung thư.

Tuy nhiên, theo hai tiến sĩ, việc ăn cả vỏ chỉ nên áp dụng khi chọn được loại trái cây an toàn. Bởi lẽ, lớp vỏ cũng là nơi dễ tích tụ hóa chất như thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón vô cơ. Sách khuyến nghị nên ưu tiên trái cây hữu cơ, tức là loại được canh tác bằng phân hữu cơ, không phun thuốc trừ sâu hay chất bảo quản độc hại.

Thói quen nhỏ khi ăn có thể 'mở đường' cho ung thư dạ dày

Thói quen ăn cơm mà không nhai kỹ khiến dạ dày quá tải, gây tổn thương mạn tính. Nếu kéo dài, đây có thể là nền tảng dẫn đến viêm và ung thư dạ dày.

20:55 29/9/2025

Hạ Đan

