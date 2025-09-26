Ăn sáng sai cách, cơ thể dễ kiệt sức vì rối loạn đường huyết

Sách “Dinh dưỡng: Chìa khóa vàng cho sức khỏe” cảnh báo việc bỏ bữa sáng hoặc ăn không đúng cách có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, hạ đường huyết.

Bữa ăn sáng với bánh quy, sôcôla hoặc đồ nhiều đạm, chất béo không giúp tăng đường huyết khi cơ thể thiếu năng lượng. Ảnh: MBC.

Trong sách, TS Lisa Hark và TS Darwin Deen nhấn mạnh bữa sáng là bữa ăn không thể bỏ qua trong ngày. Theo các tác giả, ăn sáng đúng cách giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng cho cơ thể, đặc biệt quan trọng với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Sách chỉ ra việc ăn không đúng giờ hoặc nhịn ăn sáng dễ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết khi lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến cơ thể mệt mỏi, tay chân run, khó tập trung và dễ kiệt sức trong ngày.

Một lưu ý quan trọng là không phải bữa sáng nào cũng tốt. Nhiều người có thói quen ăn bánh quy, sôcôla hoặc dùng đồ nhiều đạm và béo như sữa đặc, trứng, bánh mì bơ… Tuy nhiên, những thực phẩm này không giúp tăng đường huyết kịp thời khi cơ thể thiếu năng lượng. Khi bị hạ đường huyết, các thực phẩm chứa protein hoặc chất béo được tiêu hóa chậm, không phù hợp để ổn định đường huyết cấp tốc.

Ngược lại, sách khuyến khích bổ sung tinh bột (carbohydrate) dễ hấp thu vào bữa sáng như cơm, bún, phở, cháo, bánh mì, đặc biệt ưu tiên ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, bắp, lúa mạch. Đây là nguồn năng lượng giúp “đánh thức” các chức năng cơ bản như hô hấp, tuần hoàn, điều hòa thân nhiệt sau một đêm dài.

Sách Dinh dưỡng - chìa khóa vàng cho sức khỏe. Ảnh: ADC.

Hai tác giả cũng lưu ý phần lớn năng lượng tiêu hao mỗi ngày được dùng cho các hoạt động sống tối thiểu. Do đó, một bữa sáng hợp lý không chỉ giúp no bụng mà còn giúp cơ thể tránh tụt năng lượng đột ngột, nhất là vào buổi làm việc đầu ngày.

Dinh dưỡng: Chìa khóa vàng cho sức khỏe là cẩm nang phổ thông được biên soạn dành cho người trưởng thành quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh với nhiều nội dung dễ tiếp cận, không thiên về lý thuyết chuyên ngành.