Sai lầm nguy hiểm khi nhịn đói để 'giết' tế bào ung thư

Nhiều người nghĩ nhịn ăn có thể “bỏ đói” tế bào ung thư. Theo TS.BS Vương Đào, điều này không những vô ích mà còn khiến cơ thể suy kiệt, khó phục hồi.

Theo TS.BS Vương Đào, tế bào ung thư không thể bị tiêu diệt bằng cách nhịn ăn. Ảnh: Egis.health.

Trong sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, TS.BS Vương Đào nhấn mạnh ung thư có thể “nhịn đói” rất giỏi. Dù người bệnh không ăn uống đầy đủ, khối u vẫn có thể phát triển và lan rộng. Trong khi đó, các cơ quan lành mạnh lại suy kiệt nhanh hơn do thiếu chất, làm giảm sức đề kháng và khiến toàn bộ cơ thể trở nên bị động.

Ngược lại, khi cơ thể được bổ sung đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất, hệ miễn dịch sẽ được phục hồi và tăng cường, giúp chống lại sự phát triển của khối u. Hệ miễn dịch chính là tuyến phòng vệ ung thư hiệu quả, làm chậm tốc độ di căn.

Sách Dinh dưỡng học bị thất truyền. Ảnh: HHB.

Ngoài ra, dinh dưỡng còn giúp làm lành các tổn thương mạn tính vốn là nền tảng hình thành ung thư như viêm dạ dày, viêm gan, tổn thương tế bào kéo dài. Khi các tổn thương được chữa lành từ gốc, nguy cơ phát triển tế bào ung thư cũng giảm đáng kể.

Trong quá trình điều trị y tế như hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật, dinh dưỡng đóng vai trò hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Yếu tố này giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, duy trì thể lực, ổn định chỉ số máu và hạn chế tác dụng phụ. Người bệnh ăn uống đầy đủ sẽ ăn ngon, ngủ tốt, ít mệt mỏi và có sức bền hơn khi điều trị kéo dài.

Vì vậy, thay vì kiêng khem cực đoan, người bệnh ung thư cần được nuôi dưỡng đầy đủ và đúng cách. Chính dinh dưỡng mới là “vũ khí” để cơ thể tái tạo, phục hồi và chiến đấu với bệnh tật.