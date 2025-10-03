Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

'Hãy để thức ăn là liều thuốc của bạn'

Từ xưa, ông tổ của nghề y là Hippocrates đã chỉ ra tầm quan trọng của một chế độ ăn hợp lý tới sức khỏe. Nếu bạn ăn uống khoa học, cơ thể sẽ ít bệnh tật hơn và hạn chế dùng thuốc.

An uong hop ly anh 1

Ăn uống hợp lý giúp cơ thể ít bệnh tật hơn. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Ngay cả khi giả thiết rằng mục đích của chúng tôi là muốn hướng dẫn mọi người điều chỉnh một chút khẩu phần ăn uống, ăn chay nhiều hơn thì cũng nên khởi xướng ăn chay thuần.

Sự kết hợp chay - mặn có thể chỉ 10% mặn và 90% chay, cũng có thể là 90% mặn và 10% chay. Tuyên truyền chế độ ăn kết hợp chay - mặn chẳng khác gì bảo mọi người duy trì tình trạng hiện tại. Đây là cách viện cớ hay nhất để không thay đổi phương thức sinh hoạt.

Ngay cả khi mọi người hoàn toàn đồng ý với đề xuất ăn chay của chúng tôi, trong quá trình thực hiện, đa số mọi người sẽ thay đổi kiểu này hay kiểu kia chứ không nhất định ăn chay hoàn toàn.

Vì vậy, với tư cách là người công tác trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe, chúng tôi không cần phải lo lắng mọi người ăn chay thuần khiến người bán thịt mất việc làm mà chúng tôi cần lo lắng rằng mọi người không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Điều này giống như tuyên truyền cai thuốc lá. Nếu như chúng tôi kiến nghị người hút thuốc hút ít đi, kiến nghị của chúng tôi sẽ chẳng có hiệu quả gì. Bởi vì “hút ít đi” không có cách nào định lượng được: Ngay cả khi nó được định lượng thì cũng chỉ đơn giản là bị thói quen và bệnh nghiện thuốc dẫn dắt.

Nói trắng ra, “chay - mặn kết hợp” chẳng qua là cái cớ để thỏa mãn sự thèm ăn của chúng ta mà thôi. Chính do sự lôi kéo của tư tưởng phóng túng bản thân này mà công tác giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi không có kết quả gì, bệnh nhân vẫn càng ngày càng đông, quốc gia bị quá tải, và người dân vẫn chịu đựng bệnh tật.

Lấy ví dụ bệnh tim mạch và xuất huyết não - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước, thuần chay ít chất béo là phương pháp duy nhất được khoa học chứng minh là có thể chữa khỏi bệnh. Một khi đã như vậy, ăn chay ít chất béo có nên trở thành mô hình ăn uống cơ bản nhất không?

Với những chứng cứ lâm sàng không thể chối cãi, Kaiser Permanente, một tổ hợp bảo hiểm y tế ở Mỹ yêu cầu tất cả các bác sĩ trong hệ thống của mình phải giới thiệu tầm quan trọng của việc ăn chay cho bệnh nhân, bất kể bác sĩ đó có ăn chay hay không.

Là một thiên thần sức khỏe, trước tiên, bác sĩ nên làm gương và lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh nhất. Hiện tại, ở Mỹ, có ít nhất hàng trăm bác sĩ không chỉ tự thực hành mà còn áp dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật để điều trị bệnh.

Ở trong nước, số lượng bác sĩ lâm sàng dùng chế độ ăn uống dựa trên thực vật để trị liệu ngày càng nhiều. Trong tương lai không xa, ta sẽ thực sự trở lại với những gì mà ông tổ của ngành y đã dạy:

Tôn Tư Mạc nói: “Sát sinh để được sống, sự sống càng xa hơn”[1].

Hippocrates nói: “Hãy để thức ăn là liều thuốc của bạn”.

[1] Ý của câu nói là: nếu sát sinh, cho dù là để dùng làm thuốc cứu mạng ai đó thì thực ra càng tiến gần đến cái chết, xa sự sống hơn. Tôn Tư Mạc (581-682) là đạo sĩ kiêm thầy thuốc nổi danh thời Tùy Đường, được người đời tôn xưng là Dược vương, ông còn được xưng tụng là Tôn Thiên Y.

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

