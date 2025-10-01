Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Xuất bản

Chế độ ăn của những người chưa từng tới gặp bác sĩ tim mạch

  • Thứ tư, 1/10/2025 07:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn thuần chay có tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ thấp hơn. Chế độ ăn giàu chất xơ còn giúp chúng ta chống lại bệnh tiểu đường.

An uong khoa hoc anh 1

Chế độ ăn thuần chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: V.C.

Nghiên cứu AHS-2 nổi tiếng của Đại học Loma Linda đề cập đến gần 100.000 người và phát hiện ra rằng tỷ lệ phát bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, béo phì, ung thư và hội chứng chuyển hóa thay đổi theo chiều hướng tăng dần tùy theo chế độ ăn chay - lacto ovo, ăn chay kiêng thịt nhưng vẫn ăn cá (pescetarianism), bán chay, không ăn chay.

Nói cách khác, chế độ ăn kết hợp chay - mặn cùng lắm chỉ nằm ở giữa dãy này mà thôi, hoàn toàn không phải là chế độ ăn uống tốt nhất.

Trong cuốn The China Study - Chế độ ăn uống cứu mạng: Báo cáo điều tra sức khỏe tại Trung Quốc (2005), tiến sĩ Campbell đã chỉ ra rằng vào những năm 70 của thế kỷ 20, cơ cấu khẩu phần ăn phổ biến tại Trung Quốc gần với chế độ ăn chay ít chất béo hơn. Ông phát hiện ra ngay cả khi bổ sung một lượng rất nhỏ thực phẩm có nguồn gốc động vật vào khẩu phần ăn hàng ngày, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều chỉ số sức khỏe như ung thư...

Tiến sĩ Campbell kết luận rằng cơ cấu khẩu phần ăn khoa học và hợp lý, lành mạnh nhất là chế độ ăn thuần thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Trên thực tế, không chỉ Tiến sĩ Campbell mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng có nhiều cống hiến cũng ủng hộ quan điểm này, như: Ben Spock, Denis Burkitt, Dean Ornish, David Jenkins, Caldwell Essylstyn, Neal Barnard...

Tôi nhớ có một bài báo đăng trên một tạp chí y khoa nào đó ở Mỹ, sau khi rút ra kết luận rằng ăn chay tốt cho sức khỏe hơn đã viết tiếp rằng nhưng những người dân bình thường sẽ không chấp nhận chế độ ăn uống dựa trên thực vật, vì vậy hãy quên nó đi! (Hàm ý: Không cần kiến nghị với họ rằng ăn chay có lợi cho sức khỏe hơn.)

Câu này ấy thế mà lại được một bác sĩ viết ra.

Bác sĩ nên là người chỉ dẫn khẩu phần ăn uống lành mạnh. Họ có nghĩa vụ nói cho bệnh nhân biết cơ cấu khẩu phần ăn lành mạnh nhất, khoa học nhất, hợp lý nhất. Có thể làm được hay không, làm được nhiều ít bao nhiêu là việc của bệnh nhân. Bác sĩ không có quyền lựa chọn thay bệnh nhân. Người làm nghề y không thể đánh mất tính khách quan vì sở thích ăn uống của bản thân.

Có lẽ cách nghĩ của vị bác sĩ này rất tiêu biểu, sự kết hợp chay - mặn rất phổ biến. “Ăn ít thịt một chút” có nghĩa là “ăn ít chất độc một chút”.

Nghiên cứu về tim của Fleming cho thấy 35% các cơn đau tim bột phát phát sinh khi chỉ số cholesterol nằm trong phạm vi 4-5,2 mmol/l. Chỉ khi chỉ số này dưới 4 mmol/l thì mới an toàn hơn. Nói cách khác, ngay cả khi chỉ số cholesterol của chúng ta lúc kiểm tra sức khỏe ghi là “bình thường” (<5,2 mmol/l) thì vẫn có rất nhiều người chết vì bệnh tim.

Vào những năm 70 của thế kỷ 20, khoảng 85% người dân có mức cholesterol dưới 3,9 mmol/l. Vào thời điểm đó, chế độ ăn của chúng ta gần như là thuần chay ít chất béo.

Vì vậy, so với chế độ ăn toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật, “ăn ít thịt một chút” có nghĩa là mỗi năm có thêm 190000 ca tử vong (35% của 580.000 ca đau tim bột phát mỗi năm).

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Ăn uống khoa học The China Study Đại học Loma Linda David Jenkins

    Đọc tiếp

    An thuan chay giup chung ta tre lau hon hinh anh

    Ăn thuần chay giúp chúng ta trẻ lâu hơn

    19 giờ trước 13:30 30/9/2025

    0

    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật giúp cơ thể làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường.

    Taylor Swift va bai hoc 'mac ke ho' de song that voi chinh minh hinh anh

    Taylor Swift và bài học 'mặc kệ họ' để sống thật với chính mình

    1 phút trước 08:00 1/10/2025

    0

    Ai cũng từng loay hoay vì ánh nhìn người khác. Taylor Swift cũng vậy, cho đến khi cô học cách buông bỏ và đặt câu hỏi: “Mình thực sự hạnh phúc vì điều gì?” Chính lúc ấy, hành trình “mặc kệ họ” đã mở ra kỷ nguyên rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý