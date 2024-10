Cách Han Kang 'ăn mừng' khi đoạt giải Nobel Văn chương

Khi biết mình đoạt giải Nobel Văn chương 2024, Han Kang uống trà hoa cúc cùng con trai, đề nghị bố mình không tổ chức ăn mừng quá rầm rộ.

Hôm 13/10, đài truyền hình Thụy Điển SVT phát sóng buổi phỏng vấn với nhà văn Han Kang, được thực hiện tại nhà riêng của bà ở Seoul (Hàn Quốc).

"Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý vào lúc này. Tôi muốn sống một cách tĩnh lặng trong hòa bình, và tôi cần thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của giải thưởng này", nữ văn sĩ nói trong buổi phỏng vấn.

"Tôi thích sống yên bình và tĩnh lặng. Tôi muốn tập trung vào việc viết lách của mình", chủ nhân Nobel Văn chương 2024 nói thêm.

Khi được hỏi tại sao không muốn ăn mừng, Han trả lời: "Không, tôi đã ăn mừng, bằng cách uống trà hoa cúc với con trai tôi. Tôi muốn ăn mừng, nhưng sao bạn lại nghĩ là tôi không muốn?".

SVT sau đó đề cập đến một bình luận của bố Han, ông nói với các phóng viên rằng con gái đã chọn không ăn mừng vì tình hình thế giới hiện tại, ví dụ như chiến sự ở Ukraine.

"Tôi nghĩ là có chút nhầm lẫn. Sáng hôm đó, khi tôi gọi điện cho bố, ông đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mừng lớn với mọi người trong làng, nhưng tôi đã yêu cầu ông không làm vậy vì tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Tôi muốn nhẹ nhàng thôi. Có quá nhiều đau khổ trên thế giới này, và tôi tin rằng chúng ta nên phản ứng một cách lặng lẽ hơn. Đó là lý do tôi yêu cầu ông ấy không tổ chức một bữa tiệc lớn", Han Kang giải thích.

Han Kang trên đài truyền hình Thụy Điển SVT.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ ủy ban Nobel, Han cho biết: “Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cuối cùng tôi nhận ra đó là sự thật”.

Khi được hỏi con người có thể học được bài học gì từ việc đối mặt với những sự kiện lịch sử khủng khiếp, Han suy ngẫm: “Chúng ta đã có nhiều cơ hội để học hỏi từ lịch sử và lời nói, nhưng những điều khủng khiếp dường như cứ lặp đi lặp lại. Tôi hy vọng rằng, tại một thời điểm nào đó, chúng ta thực sự có thể học hỏi từ quá khứ và chấm dứt vòng lặp bạo lực. Một trong những điều rõ ràng đã được đúc kết là chúng ta phải ngừng giết chóc".

"The Vegetarian" (tựa Việt: Người ăn chay) - một trong những tác phẩm nổi tiếng của Han Kang. Ảnh: Chosun DB.

Nữ nhà văn 54 tuổi cũng nói về cảm giác bất lực đôi khi, ngay cả sau khi hoàn thành tác phẩm của mình.

"Không phải giống như kiểu bạn có thể viết mỗi năm một cuốn tiểu thuyết. Tôi mất 7 năm để hoàn thành We Do Not Part. Đôi khi, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi ngay cả khi tôi tiếp tục dành nhiều thời gian và công sức để viết".

Han cho biết bà sẽ tập trung hoàn thành cuốn tiểu thuyết hiện tại trước rồi mới viết bài phát biểu nhận giải Nobel.

"Tôi được bảo là tôi cần phải viết một bài luận. Hy vọng là tôi có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết ngắn mà tôi đang viết vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau rồi sau đó sẽ viết bài phát biểu", bà nói.

Hôm 10/10, Han Kang được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố đoạt giải Nobel Văn chương 2024. Bà cũng là tác giả Hàn Quốc đầu tiên, nữ nhà văn châu Á đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

Han Kang được độc giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm Người ăn chay, Trắng, Bản chất của người.