Người Hàn Quốc đổ xô ra hiệu sách 'vét sạch' tác phẩm của Han Kang

Theo hãng tin Yonhap, các nhà điều hành hiệu sách cho biết, kể từ ngày 10/10 đến chiều 13/10, họ đã bán khoảng 530.000 bản sách của tác giả Han Kang.

Sách của nhà văn Hàn Quốc Han Kang. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hơn 500.000 bản sách của nữ văn sỹ Hàn Quốc Han Kang đã được bán ra tại 2 nhà sách trực tuyến hàng đầu ở nước này kể từ khi bà giành giải Nobel Văn học 4 ngày trước.

Theo hãng tin Yonhap, các nhà điều hành hiệu sách cho biết, kể từ ngày 10/10 đến chiều 13/10, họ đã bán khoảng 530.000 bản sách của tác giả Han Kang. Trong đó, Kyobo Book Centre bán được khoảng 260.000 bản và Yes24 bán được 270.000 bản.

Các tác phẩm của nữ văn sỹ đã nhanh chóng chiếm lĩnh 11 vị trí đầu bảng trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tính theo thời gian thực tế tại cả chuỗi nhà sách Kyobo và Yes24. Hầu hết các cuốn sách của bà hiện đang được bán chủ yếu dưới hình thức đặt hàng trước.

Một đại diện của nhà sách cho biết dự kiến sách của tác giả Han Kang sẽ được bổ sung vào cuối tuần này và đầu tuần tới để đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Trong số những tác phẩm được yêu thích nhất, cuốn tiểu thuyết "Human Acts" được độc giả "săn lùng" nhiều nhất, tiếp theo là tác phẩm "The Vegetarian" và cuốn sách gần đây nhất "We Do Not Part."

Tác giả Han Kang đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên, đồng thời là nữ văn sĩ đầu tiên của châu Á đoạt giải Nobel Văn học.

Thông tin về giải thưởng của nhà văn Han Kang đã khiến cả đất nước Hàn Quốc bùng nổ trong niềm vui sướng. Tổng thống Yoon Suk Yeol gọi đây là "một thành tựu lịch sử" và "một khoảnh khắc đáng tự hào của dân tộc."

Bà Han Kang không chỉ đơn thuần là một nhà văn, mà còn là người khai phá những khía cạnh sâu sắc của tâm hồn con người qua các tác phẩm vị nhân sinh.

Các tác phẩm tiêu biểu của bà như Người ăn chay hay Bản chết của người đi sâu vào những bi kịch cá nhân và nỗi đau dân tộc với những trang viết đầy ám ảnh, đau đớn nhưng vẫn mang tính nhân văn sâu sắc.

Những ngôn từ của bà không chỉ mô tả sự bạo lực hay tàn khốc của chiến tranh, mà còn khắc họa tình yêu thương, sự đồng cảm với những phận người mong manh và tổn thương bởi thời cuộc.

Văn phong tinh tế của bà gợi lên lòng trắc ẩn và sự đồng cảm từ độc giả toàn cầu, giúp họ nhận ra giá trị của tình yêu thương và nhân loại giữa những đau thương khốc liệt.

Năm 2016, bà Han Kang đã làm rạng danh văn học Hàn Quốc khi giành giải Man Booker quốc tế với tiểu thuyết "The Vegetarian." Tác phẩm của bà đã mở ra cánh cửa đưa văn học Hàn Quốc ra văn đàn thế giới.

Giờ đây, với giải Nobel Văn học 2024, Han Kang một lần nữa khẳng định vị thế của mình và củng cố danh tiếng của văn hóa Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Bước tiến của bà góp phần vào chuỗi thành công của văn hóa Hàn Quốc, từ những bộ phim đoạt giải Oscar như Parasite cho đến sự bùng nổ của âm nhạc K-pop trên toàn cầu qua các nhóm nhạc như BTS và BLACKPINK.